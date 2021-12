Mercato en direct: Raiola ouvre la porte à De Ligt au PSG

Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier 2022. A cette date, de nombreux joueurs dont Kylian Mbappé pourront négocier avec le club de leur choix. En attendant, les cadors du football européen continuent de préparer le prochain marché des transferts et multiplient les pistes et les contacts avec d'éventuelles recrues. Suivez l'actualité du mercato, les informations et rumeurs, en direct commenté sur RMC Sport.

Le Real Madrid s'intéresse à Corentin Tolisso Selon les informations de Cadena Ser, Corentin Tolisso serait sur les tablettes du Real Madrid. En fin de contrat en juin prochain, l'ancien lyonnais viendrait compléter le milieu de terrain madrilène et arriverait sans le moindre coût. A 27 ans, l'international français intéresserait également la Juventus, l'Inter et Tottenham.



Raiola cite le PSG comme destination possible pour De Ligt Titulaire cette saison au sein de la défense centrale de la Juventus, Matthijs De Ligt pourrait quand même chercher à quitter le club turinois lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le défenseur néerlandais ne manquerait pas de possibilités selon son agent Mino Raiola. Au moment de citer les destinations possibles pour le joueur de 22 ans, son représentant a notamment cité le PSG. "Je pense que nous connaissions tous les clubs dans lesquels Matthijs pourrait aller, a lancé Mino Raiola auprès de la chaîne batave Nos. [....] Pendant l'été, nous devons voir s'il y a des clubs sur le marché. Cela peut être la Premier League, mais aussi le FC Barcelone, le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain."



Raiola fait monter la pression autour de Haaland Quand il s'agit de défendre les intérêts de l'un de ses clients ou de négocier un transfert, Mino Raiola n'a pas son pareil pour faire monter les enchères. Ce dimanche, sulfureux agent a accordé quelques mots à la chaîne néerlandaise Nos pour évoquer le futur de plusieurs joueurs dont il s'occupe. Parmi eux, Erling Haaland dont le nom circule chez les plus grands clubs européens. Mais rien n'est signé selon le réprésentant. "Haaland peut-il attendre à Barcelone? Haaland peut attendre tout le monde. Nous n’avons pas d’accord préalable avec aucun club, a lâché Mino Raiola au sujet du buteur norvégien. Nous chercherons la meilleure option et je n’écarte pas une année de plus à Dortmund, théoriquement c'est encore possible."



PSG: Leonardo dément un intérêt pour Zidane Mauricio Pochettino se retrouve régulièrement au coeur des rumeurs mercato cette saison. Pour le remplacer, le PSG voudrait attirer Zinedine Zidane. Mais c'est faux selon Leonardo. Le directeur sportif du club francilien s'est montré clair sur le sujet. "Nous n’avons jamais contacté ni Zidane, ni aucun autre entraîneur, a lancé Leonardo auprès de Europe 1. Avec Thomas Tuchel, avant de parler à Pochettino, nous n’avions pas échangé avec un autre. Nous n’avons jamais contacté Zidane."



Bonjour à tous, Un peu moins de deux semaines avant l'ouverture du mercato hivernal le 1er janvier 2022. D'ici-là, les clubs européens continuent de s'activer pour préparer d'eventuels transferts ou prêts. Avec la nouvelle année, plusieurs stars de la planète foot seront aussi autorisées à négocier un contrat avec le club de leur choix comme les Français Kylian Mbappé et Paul Pogba. Respectivement en fin de contrat au PSG et à Manchester United, les deux joueurs tricolores suscitent de nombreuses convoitises. Du côté de l'Allemagne, l'avenir d'Erling Haaland à Dortmund semble des plus incertains alors que son agent Mino Raiola discute avec les nombreux courtisans du phénoménal buteur norvégien.