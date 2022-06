Mercato: Benfica annonce le transfert de Nunez à Liverpool

Le Benfica Lisbonne a officialisé le transfert de son attaquant Darwin Nunez (22 ans) à Liverpool, ce lundi matin. Le montant de la transaction s’élève à 75 millions d’euros et pourrait atteindre les 100 millions.

Son transfert était annoncé ces derniers jours, il a été officialisé très tôt ce lundi matin. Le Benfica Lisbonne a annoncé le départ de Darwin Nunez (23 ans le 26 juin prochain) pour Liverpool dans un communiqué publié sur le site du club.

Un transfert pouvant atteindre 100 millions d'euros

"Aux petites heures du matin de ce lundi (0h44), Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD a informé la Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM) qu'il avait conclu un accord avec le Liverpool FC pour la vente de tous les droits du joueur Darwin Nuñez, pour un montant de 75 millions d'euros, indique le texte. A la CMVM, le SAD de Benfica a également informé que l'accord prévoit le versement d'une rémunération variable, si bien que le montant global de la vente pourrait atteindre le montant de 100 millions d'euros. Il est en outre informé que l'accord susmentionné est conditionné à la signature du contrat de travail sportif du joueur avec le Liverpool FC."

L’officialisation n’a pas encore été effective du côté des Reds qui signent un gros coup sur le marché des transferts avec un attaquant très courtisé. Recruté en 2020 en provenance d’Almeria (D2 espagnole), l’international uruguayen a signé une progression fulgurante au point de devenir le joueur le plus cher de l’histoire recruté par Liverpool (avec Virgil van Dijk, qu’il pourrait dépasser en fonction des bonus).

Il va porter le maillot d’un club qu’il a croisé en quart de finale Ligue des champions cette saison et contre lequel il a inscrit deux buts (un à l’aller, un autre au retour). Sa belle saison européenne (six buts en C1, dont un doublé contre le Barça et un but contre le Bayern en poule) l’a propulsé très haut sur la pile des joueurs les plus suivis du marché. Ses statistiques impressionnantes (34 buts en 41 matchs) y ont aussi largement contribué, même si sa cote était déjà élevée lors de sa signature contre 24 millions d’euros (record du Benfica) il y a deux ans.

L’arrivée de Nunez chez les Reds pourrait précéder le départ de Sadio Mané, très courtisé par le Bayern Munich. Même si Mohamed Salah a confirmé qu’il allait rester la saison prochaine, l’attaque de Liverpool poursuit sa mutation.