Mercato: Arsenal recrute (un autre) Marquinhos

Arsenal a annoncé ce lundi l’arrivée du Brésilien Marquinhos. L’attaquant de 19 ans débarque en Premier League en provenance de Sao Paulo.

Que les supporters du PSG se rassurent: non, leur capitaine Marquinhos n’a pas quitté le club francilien. Ce n’est pas le défenseur aux sept titres en Ligue 1 mais bien son homonyme, un jeune attaquant de 19 ans, qui a été officialisé ce lundi par Arsenal. Les Gunners ont annoncé l’arrivée du buteur en provenance de son club formateur de Sao Paulo en première division brésilienne. Après un bref conflit légal avec Wolverhampton, le club londonien a finalement mis la main sur ce prometteur attaquant.

"Nous sommes ravis d'avoir conclu le transfert avec Sao Paulo, car Marquinhos était un joueur que nous observions depuis un certain temps, explique Edu, directeur technique des Gunners dans un communiqué publié sur le site d’Arsenal. A 19 ans, il est encore très jeune, c'est donc un joueur d'avenir. Nous avons hâte que Marquinhos nous rejoigne pour la pré-saison, qu'il s'installe dans sa nouvelle maison et qu'il continue à grandir et à se développer avec nous."

>> Les infos et rumeurs du mercato en direct

Un joli pari pour un joueur peu expérimenté

Contrairement à la star du Paris Saint-Germain et de la Seleçao, ce Marquinhos-là n’a jamais joué en Europe. A 19 ans, il va relever son premier défi loin du Brésil en signant dans le club londonien pour près de 3,5 millions d’euros.

Apparu à 42 reprises toutes compétitions confondues sous le maillot de Sao Paulo, Marquinhos a marqué quatre buts et délivré trois passes décisives. A lui de montrer qu’il peut s’acclimater rapidement en Angleterre.

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport

A noter également, qu’un autre Marquinhos a récemment découvert l’Europe et le club hongrois de Ferencvaros en février 2022. Depuis, il n’a pas encore réussi à voler la vedette au défenseur du PSG.

Le Marquinhos recruté ce lundi par Arsenal aura à cœur de faire oublier son homonyme de la Ligue 1. A lui de marquer pour se faire un nom bien à lui en Premier League. Du côté d’Arsenal, on comptera sur lui pour faire oublier Alexandre Lacazette qui a préféré rentrer à Lyon après cinq années chez les Gunners.