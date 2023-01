Barça: le TAS espagnol confirme la suspension de Lewandowski, qui ne sera pas là contre l'Atlético

Le Tribunal arbitral espagnol (TAD) a confirmé la suspension de trois matchs de Robert Lewandowski, qui devrait donc manquer les trois prochaines rencontres de son club en Liga, dont le choc contre l'Atlético ce dimanche, rapporte la presse espagnole.

Xavi comptait sur lui contre l’Atlético, il devra finalement composer sans. Le Tribunal arbitral du sport espagnol (TAD) a confirmé la suspension de Robert Lewandowski, qui va donc purger la sanction initiale de trois matchs dont il avait écopé après son exclusion contre Osasuna le 8 novembre dernier. Le meilleur buteur du championnat espagnol devait initialement purger le premier de ses trois matches de suspension pour "attitude irrespectueuse" à l’occasion du derby catalan contre l’Espanyol (1-1).

Pas là contre l'Atlético, Gérone et Getafe

Mais il avait pu jouer, profitant d’une mesure conservatoire du tribunal central de Madrid. Celle-ci n’est désormais plus en vigueur. Le TAD ayant conforté la commission de discipline dans son jugement, le Barça devrait se conformer à la sanction, et Lewandowski rater le match contre l’Atlético dimanche prochain. En l’état, il sera aussi absent face à Getafe le 22 et Gérone le 29, à moins que le Barça ne sollicite à nouveau la justice ordinaire pour plaider la cause de son joueur. La marge paraît trop mince pour que cela soit fait dans les temps, vendredi étant un jour férié en Espagne.

Concernant l’incertitude qui planait sur ladite sanction, Xavi avait reconnu qu’elle était difficile à gérer pour le principal concerné: "Je lui ai parlé et je lui ai dit de rester calme, de ne pas penser à la suspension. Cette situation n'est pas facile pour nous, car nous ne savons pas jusqu'au bout si nous pouvons compter sur lui, ni pour les adversaires, car ils ne savent pas si nous pourrons l'aligner ou non." Du Barça à ses adversaire, en passant par Lewandowski lui-même, tout le monde est fixé désormais.