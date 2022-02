Mercato en direct: l'appel du pied euphorique de Mané à l'OM

La claque reçue à Reims aura été celle de trop (5-0). La direction a très mal vécu le naufrage, malgré un mercato hivernal ambitieux et plutôt réussi sur le papier (Marcelo, Guilavogui, Ignatenko et Ahmedhodzic). L’entraineur Vladimir Petkovic était déjà sous pression avant cette défaite et le match à Reims semble avoir fait basculer le destin de l’ancien sélectionneur de la Suisse. Petkovic ne devrait plus être sur le banc de Bordeaux la semaine prochaine pour le déplacement à Lens. L’attitude des joueurs sur le terrain et le manque d’agressivité et de caractère ont été déterminants dans le choix de la direction. Petkovic a affirmé qu’il ne démissionnera pas sur Prime Vidéo mais son sort semble scellé.

N.Paolorsi