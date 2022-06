Mercato: Pogba à la Juventus, ça pourrait se régler très rapidement

Selon la presse italienne, l’agent de Paul Pogba (29 ans) va rencontrer les dirigeants de la Juventus pour discuter du retour de l’international français au club. Celui-ci devrait être effectif début juillet.

Le retour de Paul Pogba (29 ans) à la Juventus se précise. Selon Sky Sport, l’agent du joueur, Rafaela Pimenta, a rendez-vous ce jeudi avec les dirigeants du club italien. Au menu: les négociations sur les contours du prochain contrat du milieu de terrain, libre le 30 juin à l’issue de son engagement avec Manchester United. Les discussions porteront notamment sur la durée du bail: trois ans plus une année en option ou quatre ans?

Négociations pour la durée du contrat

Une fois ce point réglé, plus rien ne s’opposera aux retrouvailles entre Pogba et le club piémontais, qu’il a quitté il y a six ans pour revenir à Manchester United. Son arrivée est attendue à Turin entre le 5 et le 8 juillet pour effectuer des examens médicaux et signer son contrat.

Le champion du monde 2018 a passé quatre ans à la Juventus (2012-2016), avec qui il a peut-être signé le meilleur passage de sa carrière en club. Il a décroché huit titres et disputé une finale de Ligue des champions (perdue face au Barça en 2015). Au total, Pogba a joué 177 matchs, inscrit 34 buts et délivré 40 passes décisives pour les Bianconeri.

En attendant sa signature, le joueur est actuellement en vacances. Il s’est rendu à Conakry, capitale de la Guinée, le pays d’origine de ses parents, où il a été accueilli en héros. Il y a disputé un match caritatif mercredi avec d'anciennes gloires, dont le Sénégalais El Hadji Diouf, l'Ivoirien Kader Keita, le sélectionneur guinéen Kaba Diawara ou le Français Vikash Dhorasoo.

En parallèle du dossier Pogba, la Juve attend toujours l’accord d’Angel Di Maria, libre depuis son départ du PSG mais également courtisé par le FC Barcelone. Elle suit aussi l’intérêt de Chelsea pour son défenseur Matthijs De Ligt qu’elle ne laissera pas partir à moins de 120 millions d’euros, selon Sky Sport.