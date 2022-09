OM-Francfort: le dispositif "secret" et "étanche" pour contenir les fans allemands

Jacques Cardoze, directeur de la communication de l’OM, a détaillé sur BFMTV, ce mardi matin, la manière dont Marseille a prévu d’acheminer les 3.300 supporters de Francfort au Vélodrome pour le match de Ligue des champions entre Marseille et l’Eintracht.

Marseille est sous tension depuis lundi soir et l’arrivée des premiers supporters allemands en ville à la veille du match de Ligue des champions entre l’OM et Francfort, ce mardi (21h, sur RMC Sport 1). Si les autorités s’attellent à gérer le flux des fans sans billet, le club s’attache a assuré le bon acheminement des 3.300 supporters de l’Eintracht attendus dans le parcage visiteurs du Vélodrome.

"Le club n'est responsable que de ce qui se passe à l'intérieur du stade, rappelle Jacques Cardoze, directeur de la communication de l’OM, sur BFMTV ce mardi matin. Pour le reste, c’est de la responsabilité des autorités publiques, en l’occurrence la Préfecture de police. Comme pour chacun de ces matchs, il y a des réunions tripartites avec la mairie, la préfecture et le club. Nous avons aussi beaucoup de contacts avec le club adverse."

Un point de ralliement dans Marseille tenu secret

Après les nombreux débordements de la saison passée sur la scène européenne, le club olympien a, cette fois obtenu la mise en place d’un dispositif qui lui avait été refusé il y a quelques mois pour la réception du Feyenoord en demi-finale de la Conference League.

"On fait en sorte à travers plusieurs réunions que ce match se déroule du mieux possible avec la mise en place - comme on l’avait demandé l’année dernière mais cela n’avait pas pu être fait contre Feyenoord - d’une sorte de point ralliement où tous les supporters de l’équipe adverse vont pouvoir être rassemblé dans un même lieu de la ville, poursuit Cardoze. Il est tenu secret parce que je n’ai pas envie que certains aient la mauvaise idée d’aller voir les supporters allemands. On les regroupe dans un endroit très particulier de la ville. Ils ont mangé, à boire, sont pris en charge."

"Les supporters arrivent en général la veille en cars, certains dans la nuit, d’autres aujourd’hui, poursuit le dirigeant marseillais. Ils sont rassemblés là jusqu’à 17h, soit quatre heures avant le match avant d’être acheminés en bus jusqu’au stade. On crée une forme d’étanchéité. Il n’est pas question qu’ils soient en contact avec qui que ce soit dans la ville. Ils ne pourront pénétrer dans le bus qu’à la condition d’avoir un billet. Ils seront scannés à ce point de ralliement et de nouveau devant le stade. C’est un dispositif que le club peut demander mais il faut que tout le monde y mette du sien. Ça a été le cas-là, la mairie a fait en sorte qu’on ait ce point de ralliement et la préfecture a pris les mesures maximum. "