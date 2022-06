Mercato: Leonardo reconnaît avoir discuté "un peu" avec Valence

Libre depuis son départ du PSG lors de la dernière journée de Ligue 1, Leonardo est annoncé du côté de Valence. Dans une interview à L’Equipe, le Brésilien confirme des contacts mais "rien de concret".

Leonardo a confirmé son départ du PSG dans une interview à L’Equipe, ce vendredi. Il l’a appris le 21 mai dernier après le dernier match de la saison du PSG face à Metz (5-0) et dans la foulée de l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé. Quid de son avenir désormais? Le Brésilien est annoncé depuis plusieurs jours du côté de Valence où il a joué pendant deux saisons (1991-1993). Il confirme des discussions mais rien de plus pour l’instant.

"Il n'y a rien de concret"

"Il n'y a rien de concret, confie-t-il. Ça a parlé un peu, comme ça, mais rien de plus. Le fait qu'on parle de moi là-bas me fait plaisir. C'est un autre club où j'ai joué. J'ai été dirigeant ici (à Paris, ndlr), à Milan, deux clubs où j'ai joué. Le fait d'avoir joué dans un club est quelque chose de positif."

Il repousse en revanche l’idée de rejoindre un autre club français, comme Lyon où Jean-Michel Aulas l’avait contacté il y a quelques années. "C'est vrai, confirme l’ancien milieu de terrain. Mais je pense que ce serait difficile. Me voir comme dirigeant d'un autre club français important comme Lyon, ce serait compliqué. Aulas est là depuis trente-cinq ans, j'en profite pour le féliciter parce que tout ce qu'il a fait est énorme. Quand on connaît la complexité de tout ça, sa persévérance, ses idées, chapeau!"

Autre piste évacuée, celle le menant sur un banc comme entraîneur. "Non, balaie Leonardo. Je ne peux pas revenir. La dernière fois que j'ai entraîné - à part quelques mois à Antalyaspor en 2017 où je n'avais pas réussi à dire non à un jeune président -, ça remonte à 2011. Aujourd'hui, je suis plus un dirigeant : ma manière d'être, mon goût pour la gestion. Tu peux faire beaucoup de choses."