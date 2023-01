OL: Aulas confirme le départ de Toko Ekambi mais annonce que Gusto va rester malgré l'intérêt de Chelsea

Jean-Michel Aulas a commenté ce jeudi les rumeurs au sujet du mercato hivernal de l'Olympique Lyonnais. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le président rhodanien a confirmé le départ de Karl Toko Ekambi et a prévenu que Malo Gusto ne quitterait pas les Gones en janvier.

Décidément Jean-Michel Aulas est en très grand forme ce jeudi. Après avoir déjà réagi aux rumeurs sur le potentiel départ de Rayan Cherki au PSG, le président de l'OL a enchaîné par une mise au point sur les discussons avec Lorient pour Romain Faivre. Histoire de boucler la boucle, le très médiatique dirigeant finalement livré ses vérités sur les cas Toko Ekambi et Gusto. Annoncés partants pendant le mercato hivernal, les deux hommes vont connaître des destins différents.

"Puisque je participe de manière active avec Vincent (Ponsot), Bruno (Cheyrou) et Laurent (Blanc) à ce grand mouvement de l’hiver j’ai le plaisir de conforter les informations sur Karl Toko Ekambi", a écrit le patron des Gones dans un mesage posté sur les réseaux sociaux. Pris en grippe par les supporters de l'OL et soucieux de se relancer, l'attaquant camerounais va rejoindre Rennes pour une cession de six mois. Comme révélé par RMC Sport, le buteur de 30 ans va faire l'objet d'un prêt payant pour un montant d'environ 1,5 million d'euros.

Gusto sera Lyonnais "au moins jusqu'au 30 juin 2023"

Al'image de ce qu'il avait fait quelques heures plus tôt à propos de Rayan Cherki, Jean-Michel Aulas s'est montré élogieux envers Malo Gusto. Malgré l'insistance de Chelsea, très intéressé à l'idée de recruter le latéral droit formé à Lyon cet hiver, le président rhodanien n'est pas vendeur.

La première approche des Blues pour le joueur de 19 ans n'a pas été concluante et pourrait bientôt être réévaluée à la hausse. Comme indiqué par RMC Sport en début de semaine, Malo Gusto s'est mis d'accord avec le club londonien autour d'un contrat de cinq ans. Mais l'OL ne veut pas le laisser filer.

"Je précise que Malo Gusto, un grand espoir de l'OL, continuera de jouer avec l'OL au moins jusqu'au 30 juin 2023", a encore indiqué Jean-Michel Aulas dans son message sur le mercato du club lyonnais. Titulaire indiscutable sous les ordres de Peter Bosz puis de Laurent Blanc, Malo Gusto a disputé 15 matchs de Ligue 1 cette saison.

Si Jean-Michel Aulas a la volonté de retenir son prometteur défenseur en janvier, le dirigeant rhodanien aura sûrement plus de difficulté à le conserver pendant l'été. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le latéral entrera bientôt dans sa dernière année de contrat avec son club formateur.