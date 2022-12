Mercato: les courtisans sont déjà nombreux pour Mac Allister, l’une des révélations du Mondial avec l'Argentine

Alexis Mac Allister, excellent avec l’Argentine pendant la Coupe du monde 2022, est dans le viseur de plusieurs gros clubs européens. Sous contrat avec Brighton jusqu’en 2025, il plaît notamment beaucoup à Arsenal, Tottenham et l’Atlético de Madrid, selon As et Sky Sports.

C’est l’une des révélations de la Coupe du monde. Et, forcément, ses performances au Qatar suscitent l’intérêt de nombreux clubs. Excellent avec l’Argentine tout au long du Mondial, Alexis Mac Allister serait ciblé par Arsenal, Tottenham et l’Atlético de Madrid, selon As et Sky Sports.

Le milieu de terrain de 23 ans est sous contrat avec Brighton jusqu’en juin 2025. D’après Sky Sports, voir la cote de Mac Allister s’envoler pourrait convaincre le club anglais de laisser filer son champion du monde en cas de très belle offre.

Un transfert dès cet hiver ?

Mais les Seagulls pourraient-ils être disposés à laisser filer l’un de leurs hommes de base (100% de titularisation en Premier League cette saison) dès le mercato d’hiver ? Selon le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur serait de 32 millions. Cette estimation est cependant à prendre avec des pincettes puisqu’elle date d’avant la Coupe du monde.

Autre révélation de la Coupe du monde et coéquipier de Mac Allister dans l’entrejeu argentin, Enzo Fernandez (21 ans) est également pisté par plusieurs écuries européennes. Selon les informations du journal O Jogo, le meilleur jeune de la compétition plairait notamment… au Paris Saint-Germain.

A en croire le média lusitanien, d’autres cadors apprécieraient le profil du milieu sud-américain. Outre le PSG, le Real Madrid ou encore le Barça, l’Atlético, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Arsenal et l’Inter auraient sondé l’agent d’Enzo Fernandez.