France-Argentine: De Paul, Fernandez, Mac Allister… Les guerriers de l’Albiceleste prêts pour la bataille du milieu

L’Argentine affrontera l’équipe de France ce dimanche en finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Bleus de Didier Deschamps devront notamment se méfier du trio De Paul-Fernandez-Mac Allister, véritable point fort de l’Albiceleste pendant le Mondial.

L’Argentine craint Kylian Mbappé, la France redoute Lionel Messi. Derrière les deux stars offensives, les deux finalistes de la Coupe du monde 2022 ne manquent pas de talents au moment de s’affronter dimanche au Qatar (dès 16h en direct commenté sur le site et l’app RMC Sport). Du côté tricolore, les récentes prestations d’Antoine Griezmann après son repositionnement au milieu ont impressionné.

Dans le camp d’en face, trois hommes en particulier semblent animés par une grosse volonté de concasser l’adversaire pour aider l’Albiceleste à briller lors du Mondial: Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez et Alexis Mac Allister. Trois soldats de Lionel Scaloni prêts à tout donner pour offrir à leur pays cette troisième étoile attendue depuis 36 ans et le chef d’œuvre de Diego Maradona au Mexique en 1986.

De Paul, le garde du corps de Messi

La saison passée au PSG, Leandro Paredes n’était souvent jamais très loin lorsqu’un joueur adverse venait chatouiller les chevilles de Lionel Messi. Un poil décevant lors de cette Coupe du monde, le milieu prêté à la Juventus en 2022-2023 s’est fait chiper ce rôle de protecteur de 'La Pulga' par Rodrigo De Paul. A 28 ans, le protégé de Diego 'Cholo' Simeone à l’Atletico a sorti le grand jeu au Qatar et a multiplié les efforts pour équilibrer le jeu de l’Albiceleste et soutenir du mieux possible son ami.

"Nous jouons pour le pays, mais pour nous c’est notre capitaine, notre leader, c’est comme un grand frère, a estimé Rodrigo De Paul auprès de ESPN Argentina cette semaine. Peu de gens savent ce qu’il fait pour rester toujours le meilleur."

Avec 11km parcourus en moyenne par match, celui qui a commencé les six premiers matchs de son équipe lors de ce Mondial a également fait preuve d’une belle qualité dans l’organisation du jeu de son équipe.

Très précis sur ses passes à courte et moyenne distance, le milieu qui a pris pour habitude de boire son maté matinal en compagnie de Lionel Messi est également le deuxième joueur argentin à l’origine du plus grand nombre d’actions offensives de l’équipe sud-américaine (26 tirs ou actions amenant se terminant par une occasion).

Rodrigo De Paul avec Lionel Messi et Mateo Kovacic au Mondial 2022 © Icon Sport

Mais c’est surtout dans l’impact physique qu’il peut mettre dans l’entrejeu que l’international aux 50 capes peut faire la différence. C’est simple, il compte déjà 7 interceptions en 6 matchs au Qatar soit le deuxième meilleur total derrière Aurélien Tchouameni (12) parmi les finalistes. Le milieu de l’Atlético s’est également mué en tacleur infatigable avec 5 ballons récupérés dans les pieds adverses sur 10 tacles effectués. Une bonne agressivité qui pourrait faire basculer la lutte dans le centre du terrain

"Romero, Otamendi et De Paul, je crois que depuis trois jours ils ne se lavent pas les dents pour avoir une mauvaise haleine assez importante, a plaisanté Omar Da Fonseca lors de son passage jeudi sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme. Oui, ils vont essayer un peu d’amener ce match dans le terrain un peu à vouloir plus ou moins intimider et diminuer la qualité de l’adversaire."

Fernandez, l’infatigable poumon qui a déjà mis l’Europe à ses pieds

A seulement 21 ans, Enzo Fernandez fait partie des révélations de cette équipe argentine pendant la Coupe du monde. Sélectionné pour la première fois fin septembre par Lionel Scaloni, le milieu du Benfica a montré qu’il possédait déjà toutes les qualités pour devenir la sentinelle de l’Albiceleste pour les prochaines années.

Pendant que la France a compensé l’absence de N’Golo Kanté par Adrien Rabiot (11,7 km/match), Enzo Fernandez a enchaîné les courses pour combler les trous dans le milieu la sélection sud-américaine. Avec 11,6 km parcourus en moyenne, celui qui a gagné sa place de titulaire après ses belles performances face au Mexique (un but) et contre la Pologne (une passe décisive pour Julian Alvarez) est le deuxième finaliste à avoir le plus couru lors de ce Mondial qatarien.

Enzo Fernandez au duel avec Luka Modric au Mondial 2022 © Icon Sport

En déboursant seulement douze millions d’euros pour le recruter pendant le mercato estival, le Benfica Lisbonne a eu le nez creux avec l’ancien espoir de River Plate. Nouveau chouchou des supporters benfiquistes, Fernandez constitue une excellente rampe de lancement pour l’Argentine. Aussi bien défensivement (8 tacles sur 12 réussis) qu’à la relance (88% de passes réussies) où il a brillé dans le jeu court pour faire remonter son bloc-équipe.

Mieux, il ne commet pas beaucoup de fautes (4 depuis le début du tournoi) et a déjà plutôt bien fait parler son jeu de tête avec 9 duels aériens gagnés (sur 12). Si les Bleus veulent se créer des occasions lors de cette finale, il va falloir trouver un moyen de mettre en difficulté le jeune milieu de l’Albiceleste. En attendant, Enzo Fernandez a profité de cette Coupe du monde pour faire grimper sa cote auprès des cadors européens. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Benfica, où sa clause est fixée à 120M€, il aurait même déjà tapé dans l’œil d’un certain Jürgen Klopp du côté de Liverpool ainsi qu’au Barça de Xavi. Pas mal pour un joueur qui a disputé moins de dix matchs de Ligue des champions et vient tout juste de débuter en sélection.

Mac Allister, le couteau-suisse

Véritable couteau-suisse de Graham Potter la saison passée en Premier League à Brighton, Alexis Mac Allister est peut-être l’un des joueurs les moins connus du grand public parmi les potentiels titulaires de cette finale entre la France et l’Argentine. Mais outre-Manche, il fait des merveilles avec les Seagulls.

Le double pivot qu’il compose avec l’Equatorien Moses Caicedo a déjà mis à mal plusieurs grosses écuries en début de saison. Le milieu de Chelsea, balayé fin octobre (4-1), s’en souvient encore. Idem pour les Foxes de Brendan Rodgers, corrigés début septembre (5-2) pendant l’excellent début d’exercice de Brighton.

Alexis Mac Allister avec l'Argentine contre la Croatie au Mondial 2022 © Icon Sport

Devenu indispensable dans le club anglais, Alexis Mac Allister a aussi su se tailler une place dans le onze de Lionel Scaloni lors de ce Mondial. Laissé sur le banc contre l’Arabie saoudite (1-2), il a depuis joué tous les matchs de l’Argentine. Sa polyvalence au milieu et sa qualité de frappe lui ont permis de faire son trou. Et visiblement, le milieu de 23 ans n’a pas digéré la sortie de Kylian Mbappé sur le niveau du football en Amérique du Sud.

"Il a été dit précédemment que les sélections sud-américaines ne sont pas au même niveau de compétitivités que celles d’Europe. Nous avons prouvé que ce n’est pas le cas, a lancé le milieu après la qualification de son équipe pour la finale du Mondial. Nous avons prouvé que nous avons une grande équipe et que nous donnons tout. Nous étions supérieurs à la plupart de nos rivaux."

Un gros duel face à Tchoumaeni-Rabiot-Griezmann

Supérieurs à la plupart de leurs rivaux, c’est un fait. Après la surprise saoudienne, Lionel Scaloni a choisi de renforcer son milieu avec ses trois gratteurs. Lors de la demi-finale, le sélectionneur argentin a même aligné quatre milieux axiaux de formation pour venir à bout de la Croatie et de son trio Modric-Kovacic-Brozovic. En bloquant le triangle des Vatrenis, les Argentins ont empêché leurs adversaires de respirer et se sont rendus la tâche plus facile.

En finale, c’est un autre trio en forme lors de ce Mondial qui devrait leur faire face. Si Adrien Rabiot est remis de ses soucis de santé, le milieu de la Juventus devrait retrouver sa place dans le trio installé par Didier Deschamps au Qatar. A ses côtés, Aurélien Tchouameni et Antoine Griezmann ont parfaitement su faire oublier les forfaits de N’Golo Kanté et Paul Pogba.

Mais jusqu’ici, les Bleus n’ont pas encore affronté un milieu au niveau de celui de l’Argentine et avec de telles caractéristiques: un savant mélange de fougue, de vice (dans le bon sens du terme) et d’engagement physique. Eric Di Meco a notamment mis en garde les Français avant la finale.

"Les Marocains nous ont un petit peu préparé à cela, à un degré moindre. C’est le premier match un petit peu dur physiquement voire limite qu’on a joué depuis le début de la compétition, a estimé l’ancien défenseur international et membre de la Dream Team RMC Sport. J’ai été surpris par l’intensité et l’impact mis par les Marocains qui avaient du jus. On s’est rendus compte qu’on pouvait être en difficulté, remarque notre consultant. Les Argentins c’est un niveau au-dessus parce qu’ils ont le vice qui va avec et des qualités. Ils ont tiré les leçons d’il y a quatre ans et vont gommer cela et essayer de nous faire péter un câble."

Les Bleus sont prévenus, pour remporter la finale il faudra gagner la bataille du milieu. Problème, l’Argentine est sacrément bien armée dans ce secteur de jeu.