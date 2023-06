Galtier jugé à Nice: quatre questions pour comprendre sa convocation devant le tribunal

Maitre Fellous, avocat en droit du sport était l’invité de l’After vendredi sur RMC pour faire un éclairage sur l’affaire Christophe Galtier. L’ancien coach de Nice et actuel entraîneur du PSG sera jugé le 15 décembre pour harcèlement moral et discrimination.

Pourquoi Christophe Galtier n’est-il pas mis en examen?

Me Laurent Fellous: "Pour l’instant, il a simplement été déféré au parquet, qui ensuite, va procéder à sa convocation devant le tribunal correctionnel et décider de son statut. A ce stade, il n’est pas encore officiellement mis en examen. A priori, ce n’est qu’une question de temps."

Le PSG peut-il se servir de cette décision pour licencier Galtier?

"Ils ne peuvent pas sanctionner automatiquement Christophe Galtier du fait de sa garde à vue dès lors que cette garde à vue est sans lien avec son travail. Cela semble être le cas même si ce n’est pas certain. Concernant le licenciement, c’est un peu plus complexe. Un employeur peut licencier dès lors qu’une éventuelle condamnation va occasionner un trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise. Ça pourrait être un argument qui pourrait permettre de négocier à la baisse une indemnité dans le cadre d’une négociation avec Christophe Galtier. C’est la solution la plus appropriée."

Que risque Christophe Galtier à l’issue de l’audience?

"C’est une personnalité publique. Il n’a pas d’antécédent. Cela reste des faits qui sont difficiles à démontrer et à prouver. Il aura des personnes qui pourront témoigner dans le sens inverse. Même s’il y a une condamnation, ce ne sera jamais du ferme. Vous avez évoqué trois ans de prison (et 45.000 euros d'amende selon les articles 225-1 et suivants, 222-33-2 et suivants du Code pénal, ndlr). En théorie oui, mais dans la pratique ça me paraît très peu probable."

Quelle conséquence peut avoir cette affaire Galtier?

"D’un point de vue footballistique, son image va être sérieusement égratignée. Cela va potentiellement impacter un éventuel club qui pourrait être intéressé. Mais d’un point de vue juridique, si les preuves contre lui ne sont pas suffisamment probantes et si la justice le relaxe, il pourra intenter une action, notamment pour être indemnisé du préjudice d’image qu’il aura subi du fait de cette procédure."