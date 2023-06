Affaire Galtier: prison, amende... ce que risque Christophe Galtier, qui sera jugé en décembre à Nice

Placé en garde à vue ce vendredi dans le cadre dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de discrimination à l'OGC Nice, Christophe Galtier sera jugé le 15 décembre prochain au tribunal correctionnel. Il encourt une peine de prison et une lourde amende.

Christophe Galtier devra s'expliquer. Placé en garde à vue ce vendredi à 8h45 dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de discrimination raciale à l'OGC Nice, l'entraîneur du PSG sera jugé le 15 décembre prochain au tribunal correctionnel de Nice pour "harcèlement moral et discrimination à raison de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race ou religion déterminée", a annoncé le procureur de Nice Xavier Bonhomme.

Jusqu'à trois ans de prison et 45.000 euros d'amende

En cas de condamnation, Christophe Galtier encourt une peine de prison et une lourde amende. Selon les articles 225-1 et suivants, 222-33-2 et suivants du Code pénal, "les délits de harcèlement moral et de discrimination à raison de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race ou religion déterminée" sont punis "au maximum, d'une peine de trois années d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende."

Les derniers rebondissements de l'affaire Galtier peuvent-ils changer les plans du PSG, alors que les négociation se poursuivent pour acter le départ du technicien ? Pour Laurent Fellous, avocat spécialiste en droit du sport, les dirigeants du PSG "ne peuvent pas sanctionner davantage" l'ancien coach du Gym "du fait de sa garde à vue, dès lors que cette mesure est sans lien avec son travail".

"Sur le fait d'une éventuelle sanction en décembre, du point de vue du licenciement, c'est plus complexe. L'employeur peut licencier dès lors qu'une éventuelle condamnation occasionnerait un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise, rappelle-t-il sur RMC ce vendredi. Au regard de l'image du PSG et des enjeux financiers importants, ça pourrait être un argument pour leur permettre de négocier à la baisse l'indemnité des négociations avec Christophe Galtier."