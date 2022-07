Mercato: les négociations se poursuivent entre le PSG et Lille pour Renato Sanches

Les discussions continuent entre Lille et le PSG au sujet de Renato Sanches, principalement sur le montant du transfert. Rien n'est encore bouclé dans ce dossier.

Le mercato du PSG s’accélère. Deux semaines après l’arrivée du Portugais Vitinha, sa première recrue estivale, le club de la capitale devrait annoncer dans les prochaines heures la signature d’Hugo Ekitike en provenance du Stade de Reims, pour un montant estimé à 36 millions d’euros. L’avant-centre français de 20 ans a été aperçu vendredi soir à la Factory, le siège administratif du PSG à Boulogne-Billancourt, et son transfert a été confirmé par le président rémois Jean-Pierre Caillot.

Rien n'est bouclé

Renato Sanches n’en est pas encore là. Cible des dirigeants parisiens pour renforcer l'entrejeu, l'international portugais de 24 ans est pour l’instant toujours à Lille. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs, principalement sur le montant du transfert. Rien n'est encore bouclé selon une source proche du dossier. Du côté du Losc, une source précise que "la position du club reste inchangée : le joueur ne partira pas pour 12 millions d'euros".

"Renato fait partie des garçons à qui il reste un an de contrat. Renato aurait pu ou dû partir au FC Barcelone l’été dernier, avant qu’il ne se blesse. (…) On a vu beaucoup de rumeurs sur des offres, mais on n’a reçu aucune offre du PSG. D’autres clubs sont intéressés, notamment un très beau club européen, qui lui nous a déjà fait des offres. Voilà la situation", avait expliqué le président des Dogues Olivier Létang, en juin dernier, en faisant référence à l’intérêt appuyé de l’AC Milan.

Régulièrement freiné dans sa progression par des pépins physiques, Renato Sanches a disputé 32 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, dont seulement 25 de Ligue 1 pour un total de deux buts et cinq passes décisives. Lille l'avait acheté au Bayern Munich pour 20 millions d'euros à l'été 2019.