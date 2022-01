Mercato: les positions entre le PSG et Tottenham se rapprochent pour Ndombele

Les négociations entre le PSG et Tottenham se sont intensifiés jeudi soir pour le prêt avec option d’achat de Tanguy Ndombele. Les différentes parties sont optimistes pour terminer les négociations.

Paris semble vouloir faire un effort pour faire venir cet hiver le milieu de terrain français Tanguy Ndombele (25 ans, 7 sélections), même sans départ assuré. Les discussions autour d’un prêt avec option d’achat avancent très bien à tel point que les différentes parties sont optimistes pour terminer les négociations. Le prêt, avec prise en charge à 100% du salaire par le PSG, serait assortie d’une option d’achat. Les deux clubs discutent de cette option d’achat.

Un profil très apprécié par Pochettino

Mauricio Pochettino espère en tout cas voir arriver l’ancien Lyonnais dans son effectif avant la fin du mercato hivernal. Comme expliqué par RMC Sport, l'entraîneur du PSG apprécie le profil créatif balle au pied de l’international français, qu'il avait fait venir à Tottenham en 2019. L’Argentin estime qu’il apporterait quelque chose de différent par rapport aux joueurs déjà présents dans son groupe.

Disparu des radars de la sélection, et absent des dernières feuilles de match de Tottenham où Antonio Conte ne compte plus sur lui, Ndombele cherche à se relancer dans un autre club où il pourrait faire oublier ce passage compliqué à Tottenham.

De son côté, Pochettino a fait savoir à sa direction sa forte envie de pouvoir aligner Ndombele le plus rapidement possible au sein de son équipe, notamment à l’occasion de la double confrontation qui attend le PSG face au Real Madrid, en huitièmes de finale de la Ligue des champions (15 février et 9 mars sur RMC Sport).