PSG: Pochettino pousse pour le recrutement de Ndombele, pas dans les plans à Tottenham

INFO RMC Sport - Selon nos informations, Mauricio Pochettino espère pouvoir compter sur Tanguy Ndombele dans son effectif avant la fin du mercato hivernal.

On n’ira peut-être pas jusqu’à dire que c’est une obsession. Mais on peut clairement parler de priorité. Mauricio Pochettino espère pouvoir compter sur Tanguy Ndombele dans son effectif avant la fin du mercato hivernal. L’entraîneur du Paris Saint-Germain apprécie le profil créatif balle au pied de l’international français (sept sélections), qu'il a fait venir à Tottenham, et estime qu’il apporterait quelque chose de différent par rapport aux joueurs déjà présents dans son groupe, raison pour laquelle il insiste.

Un séjour frustrant en Angleterre

Le technicien argentin a fait savoir à sa direction sa forte envie de pouvoir aligner Tanguy Ndombele le plus rapidement possible au sein de son équipe, notamment à l’occasion de la double confrontation qui attend le PSG face au Real Madrid, en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Disparu des radars de la sélection, et absent des dernières feuilles de match de Tottenham, Tanguy Ndombele cherche à se relancer dans un autre club où il pourrait faire oublier ce passage raté à Tottenham.

S’il avait connu une embellie en regagnant un statut de titulaire sous les ordres de Nuno Espirito Santo, Ndombele a vu sa situation se dégrader avec l’arrivée sur le banc du coach italien des Spurs Antonio Conte. Lâché par son entraîneur, qui ne compte plus sur lui, sifflé par ses propres supporters, Ndombele n’a plus d’autres choix que d’aller voir ailleurs pour tourner la page d’un séjour frustrant. Et se remettre enfin d’aplomb aux côtés d’un entraîneur pleinement conscient de son potentiel, mais aussi de ses limites, très tôt apparues en Angleterre aux yeux de ses entraîneurs.

Franchir un cap supplémentaire dans sa carrière

Pochettino l'avait d’ailleurs mis en garde dès son premier match en Premier League: "Il a réalisé une performance fantastique. Mais pour être honnête, il y a beaucoup à améliorer, il n'a montré que 30 ou 40% de son potentiel." José Mourinho ne disait pas les choses autrement en mai 2021: "C'est le genre de joueur dont tu attends toujours plus que ce qu'il te donne. Parce qu'il a tellement de talent que tu en attends toujours plus", expliquait le Special One lors d’une interview accordée au Canal Football Club.

S’il revient en région parisienne, dans un environnement qu’il connaît bien, lui qui a tapé dans ses premiers ballons sur les terrains d'Epinay-sous-Sénart dans l'Essonne, c’est pour enchaîner les prestations de haut niveau. Ce qu’il n’a pas toujours su faire dans une carrière hachée par les blessures. Épargné par les pépins physiques, Tanguy Ndombele voudra sans doute faire taire les sceptiques et franchir un cap supplémentaire dans sa carrière. Surtout s’il envisage de revenir dans les petits papiers de Didier Deschamps. Il est encore temps.