Mercato: les positions se rapprochent entre le PSG et Donnarumma

Il n'y a toujours pas d'accord total entre le PSG et Gianluigi Donnarumma, mais les positions se rapprochent entre le club parisien et le gardien de l'Italie, titulaire et vainqueur face à la Turquie vendredi soir en ouverture de l'Euro (3-0).

Encore un peu de patience et Gianluigi Donnarumma sera sans doute un joueur du PSG. Il n'y a pas encore d'accord total, mais l’international italien, qui a connu des débuts tranquilles à l’Euro avec l’Italie vendredi face à la Turquie à Rome (3-0), est proche de trouver un accord avec le club de la capitale. Les différentes parties impliquées dans ce dossier ont bien avancé dans les discussions, à tel point que le dénouement pourrait arriver la semaine prochaine, selon les informations de RMC Sport.

Une chose est sûre, même si le recrutement d’un gardien n’a jamais fait partie des priorités du club parisien, Paris ne veut surtout pas laisser passer l’opportunité de recruter l’Italien libre, avec la fin de son contrat avec l’AC MIlan. A 22 ans, Donnarumma, qui a fait ses débuts à Milan à 16 ans, est considéré comme l'un des meilleurs gardiens au monde et est l'un des piliers de la sélection italienne pour l'Euro.

La priorité du PSG reste le recrutement d'un latéral droit

Le PSG a ouvert jeudi son mercato par un coup d'éclat, en recrutant le milieu Georginio Wijnaldum, libre après cinq années à Liverpool, où l'international néerlandais a notamment remporté la Ligue des champions, l'objectif suprême du club parisien. La priorité du club parisien est de recruter un latéral droit. Les négociations se poursuivent avec Achraf Hakimi, mais d’autres pistes sont évoquées, alors que le club pourrait également avancer sur un élément offensif dans sa quête de renforts.

Outre le très probable recrutement de Gianluigi Donnarumma, la prolongation de Kylian Mbappé, qui reste le sujet le plus brûlant dans la capitale, pourrait dépendre de l’issue de tous les dossiers évoqués précédemment. Dans une interview à France Football, l’attaquant parisien a clairement fait entendre que la poursuite de son aventure pourrait dépendre des ambitions de son club sur le marché des transferts. L'attaquant superstar n'a pas donné son accord pour poursuivre au-delà de son bail expirant en 2022, faisant planer la menace d'un départ dès cet été.