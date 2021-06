Mercato: ça sent bon pour Donnarumma au PSG... dès ce week-end?

En fin de contrat avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma est tout proche de signer au PSG. Selon les informations de la presse italienne, le gardien devrait passer sa visite médicale ce week-end en Italie.

Le match d'ouverture de l'Euro aussitôt bouclé avec un carton de l'Italie contre la Turquie (3-0) ce vendredi soir, il pourrait en être autant pour le prochain contrat de Gianluigi Donnarumma. Selon Fabrizio Romano, un accord verbal aurait été trouvé entre le club et le gardien de la Nazionale, en fin de contrat avec l'AC Milan.

Le club parisien travaillerait à l'organisation de la visite médicale du joueur, qui devrait se faire en Italie, au centre d'entraînement de l'équipe nationale. Elle pourrait avoir lieu durant le week-end, avant la signature d'un contrat liant Gianluigi Donnarumma au PSG jusqu'en 2026.

Un concurrent pour Navas ou un prêt?

Après l'échec des négociations pour une éventuelle prolongation à Milan pour cause de demandes très élevées, le gardien de 22 ans devrait donc changer d'air. Un temps étudié par le Barça ou la Juve, le portier italien a des airs d'opportunité impossible à laisser passer. Il arrivera libre... et en concurrence avec un Keylor Navas qui n'a, jusque-là, jamais déçu à Paris, où il est devenu un cadre indiscutable. D'où l'idée d'un possible prêt dans la foulée.

"Je ne reproche pas la qualité du gardien de but, je ne lui reproche pas d’être un gardien d’avenir malgré qu’il doit progresser, ce qu’il n’a pas forcément fait ces dernières années. Anticiper le départ de Keylor Navas, qui vient de prolonger, je trouve ça moyen, regrette d'ailleurs Jérôme Rothen, membre de la Dream Team RMC Sport. Le PSG a d’autres priorités bien plus importantes que de prendre un deuxième gardien de la trempe de Donnarumma. Je pense qu’ils font encore des bêtises et que les erreurs du passé… ils font encore la même chose."