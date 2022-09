Mercato: les quatre grands noms que le Barça veut faire partir dès cet hiver

Le Barça travaille déjà sur le mercato d’hiver avec l’espoir de voir partir des cadres du vestiaire aux émoluments importants. Selon Sport, le Barça vise le départ de quatre poids lourds: Gerard Piqué, Jordi Alba, Memphis Depay et Frenkie de Jong.

À Barcelone, le mercato estival vient à peine de fermer ses portes qu’il est déjà temps de penser à la prochaine fenêtre des transferts. Après avoir réalisé un mercato XXL dans le sens des arrivées (Lewandowski, Koundé, Raphinha, Kessié…), le Barça s’active désormais en coulisses pour faire partir plusieurs éléments de son effectif.

>> Toutes les infos et rumeus mercato EN DIRECT

Selon Sport, le club catalan, toujours surveillé de près par le fair-play financier, veut se séparer de plusieurs gros salaires de son vestiaire. Quatre grands joueurs sont visés: Gerard Piqué, Frenkie de Jong, Jordi Alba et Memphis Depay.

Voir ces quatre noms mis sur la liste des départs n’est pas vraiment une surprise. De Jong et Depay étaient déjà poussés vers la sortie cet été, mais les deux Néerlandais sont finalement restés en Catalogne, alors que l’attaquant a notamment été tout proche de rejoindre la Juventus Turin.

Alba et Piqué, deux historiques barrés par la concurrence

Jordi Alba, de son côté, pâtit du fait que le Barça dispose actuellement de trois arrières gauches dans son effectif - Alba, Marcos Alonso, Baldé - et que l’international espagnol de 33 ans ne représente pas forcément l’avenir du club à ce poste. Lors du mercato estival, il a un temps été annoncé partant en prêt à l’Inter Milan.

Gerard Piqué, visage historique du Barça, doit lui aussi faire face à une forte concurrence. L’arrivée de Christensen et de Koundé à l’intersaison a redistribué les cartes. "J'ai parlé avec Piqué avant les vacances, je lui ai dit qu'il y aurait beaucoup de concurrence et que ce ne serait pas facile pour lui", avait même déclaré Xavi fin août. Le défenseur central et ses trois autres compères ont trois mois pour convaincre leur direction de les garder.