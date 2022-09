Cadix-Barça: le beau message de Dembélé au spectateur victime d’un malaise cardiaque

Après la facile victoire du FC Barcelone sur la pelouse de Cadix (4-0) samedi lors de la 5e journée de Liga, l’attaquant français Ousmane Dembélé, buteur en Andalousie, a posté un message de soutien au spectateur victime d’un arrêt cardiaque et notamment sauvé grâce à l’aide du gardien de Cadix.

Soirée mouvementée pour le Barça. En déplacement sur la pelouse de Cadix samedi pour le compte de la 5eme journée de Liga, la formation de Xavi a confirmé son retour en très grande forme en surclassant son adversaire 4-0. Mais la rencontre a aussi été marquée par une interruption d’une trentaine de minutes, un spectateur ayant été victime d’un malaise cardiaque dans une tribune. Il a été heureusement sauvé grâce notamment à l’intervention du gardien de Cadix. Héros du soir, Jeremias Conan Ledesma a sprinté pour apporter en urgence le défibrillateur de son équipe qui a permis de réanimer le supporter, évacué du stade vers un hôpital sain et sauf.

Barça : le message de soutien d'Ousmane Dembélé © @Instagram

"J'espère que le fan pourra récupérer la santé le plus tôt possible"

Buteur en fin de rencontre, Ousmane Dembélé n’a pas célébré son but, comme Ansu Fati avant lui. L’attaquant français qui pourrait retrouver les Bleus lors du prochain rassemblement a aussi posté un message de soutien sur son compte Instagram : "Aujourd'hui, la chose la plus importante est la santé et j'espère que le fan pourra récupérer le plus tôt possible", a écrit le champion du monde.