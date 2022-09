Bayern-Barça: Rummenigge encense Laporta et a un souhait pour le retour de Lewandowski

Dans un entretien à AS lundi à la veille du choc de la Ligue des champions Bayern-Barcelone, l’ex-joueur et directeur général du club bavarois, Karl-Heinz Rummenigge, loue le travail de Joan Laporta à la présidence du Barça. Il espère aussi que le public allemand accueillera bien Robert Lewandowski pour son grand retour à l’Allianz Arena.

Bayern-Barça, c’est LE sommet de cette phase de poules de Ligue des champions. Mardi à l’Allianz Arena, le géant bavarois accueillera une formation du Barça en plein renouveau sous les ordres de Xavi pour un sommet qui pèse 11 C1. Une réussite à laquelle n’est pas étranger Joan Laporta selon Karl-Heinz Rummenigge.

Pour l’ex-légendaire joueur et directeur général du Bayern (2002-2021), le président catalan a réussi à faire revenir son club au premier plan après avoir touché le fond sur le plan financier la saison passée : "Je le connais bien, il a rejeté l’idée d’un nouveau départ basé sur la patience et a préféré agir rapidement, analyse pour AS celui qui travaille désormais l’ECA. Aujourd’hui, il a démontré qu’il faut à nouveau compter avec l’équipe qu’il a bâtie."

"J’aimerais que le Bayern et le public reçoive Lewandowski avec gratitude"

Relancé sur les risques financiers pris pour son recrutement XXL, Rummenigge n’est pas inquiet : "Il est la bonne personne pour tenir la barre. Il connaît le club comme personne. Il a fait partie de l’âge d’or avec Pep (Guardiola). Et pour être honnête, les finances n’ont pas autant de poids en Espagne qu’ici (en Allemagne). Si les performances sportives suivent, tout reviendra dans l’ordre d’une façon ou d’une autre."

Ce choc marquera aussi le retour à Munich de Robert Lewandowski, transféré du Bayern au Barça cet été pour 45 millions d’euros. Quel accueil lui sera réservé par ses anciens supporters ? "J’aimerais que le Bayern et le public le reçoive avec gratitude, répond Rummenigge. N’oubliez pas qu’il a joué ici pendant huit ans, qu’il a tout gagné et qu’il a marqué entre 35 et 50 buts chaque saison. En plus, il est arrivé libre (de Dortmund, ndlr) et est parti pour 45 millions d'euros. Il a contribué à la réussite du Bayern", conclut l’Allemand.