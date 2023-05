Mercato: les soldes débutent à Chelsea, au moins 15 joueurs sur le marché

Après une saison catastrophique, Chelsea va largement dégraisser son effectif cet été avec déjà quinze joueurs sur le départ entre ceux qui sont libres, les prêtés ou certains à forte valeur marchande.

Après les achats compulsifs, place au dégraissage. A la sortie d’une saison catastrophique (12e, aucune qualification européenne), Chelsea veut se délester d’une partie de son effectif surchargé cet été. Cela a déjà débuté avec la fin du prêt de Joao Felix (Atlético de Madrid), première victime de l’entraîneur Mauricio Pochettino, dont l’arrivée a été officialisée lundi. Le Portugais est le premier d’une longue liste.

Un départ libre pour Kanté

Selon le Daily Mail, au moins quinze joueurs sont sur le marché. Pierre-Emerick Aubameyang, Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Edouard Mendy et Callum Hudson-Odoi sont poussés vers la sortie alors que l'avenir de Kalidou Koulibaly, Cesar Azpilicueta et N'Golo Kanté demeure incertain. En fin de contrat, le milieu de terrain français pourrait partir libre et suscite l’intérêt de Manchester United et le FC Barcelone. Un an après son départ de Naples, Koulibaly est parfois cité du côté de la Juventus, potentiellement sous forme de prêt.

Denis Zakaria, prêté par la Juventus, devrait emprunter le chemin du retour vers l’Italie. Mateo Kovacic aurait aussi quelques prétendants tout comme les joueurs formés au club Conor Gallagher, Trevoh Chalobah, Ruben Loftus-Cheek et Mason Mount qui pourraient permettre de grosses rentrées d’argent dans les caisses, bien déplumées par les investissements faramineux de l’ère Boehly (680 millions d’euros sur les derniers marchés d’été et d’hiver).

En parallèle de ces départs espérés, les Blues s’activent encore pour renforcer leur effectif. Ils ont déjà scellé l'arrivée de l’international français Christopher Nkunku, en provenance de Leipzig. Ils ciblent d’autres stars comme Victor Osimhen (Naples), Lautaro Martinez (Inter Milan), Dusan Vlahovic (Juventus) ou le milieu Manuel Ugarte (Sporting), dans le viseur du PSG. Ivan Toney (Brentford) serait également dans le viseur même si sa lourde suspension de huit mois pour des paris interdits redistribue les cartes. Malgré ses fonds démesurés, Chelsea fera face à la difficulté de convaincre des stars en l’absence de Coupe d’Europe.