Mercato: Lewandowski "se rapproche" du Barça, selon la presse catalane

Un transfert de Robert Lewandowski (33 ans) au FC Barcelone deviendrait de plus en plus crédible, selon Sport. Le club catalan attend la décision de l’attaquant polonais qui pourrait bientôt obtenir une proposition de prolongation du Bayern Munich.

Si le Barça n’est plus dans la danse pour recruter Kylian Mbappé, il s’active sur une autre star mondiale. Robert Lewandowski (33 ans) est devenu la priorité du club depuis plusieurs semaines. Et selon Sport, l’hypothèse d’un transfert se rapproche. L’attaquant polonais ne compte plus qu’un an de contrat avec le Bayern Munich, qui prend son temps pour lui proposer une nouvelle prolongation. L’optimisme serait de mise à Barcelone où l’on espère un transfert à des conditions abordables.

Le club a rencontré Pini Zahavi, agent du joueur, a au moins deux reprises et entretient des contacts réguliers. La principale inquiétude sur ce dossier provient du Bayern et de la possibilité que le club formule prochainement un nouveau bail à la hausse à sa star. Les conditions joueront beaucoup dans la décision de l’ancien joueur de Dortmund qui n’est pas fermé à l’idée d’un départ après avoir fait le tour en Allemagne où il a tout gagné avec son club.

Le Barça continue sa cour auprès d’Erling Haaland mais le dossier s’annonce très compliqué en raison de la concurrence du Real Madrid et de Manchester City, aux leviers économiques supérieurs. Le club catalan attend que le joueur norvégien prenne sa décision en avril et pourrait alors accélérer sur le dossier Lewandowski si le joueur de Dortmund choisit une autre destination.

Selon Sport, l’entourage de Lewandowski a fait savoir au Barça, dès janvier, que le joueur était enclin à quitter la Bavière après avoir refusé une première proposition de prolongation jugée trop courte. Lewandowski souhaiterait un contrat long, de trois ans minimum. S’il refuse une nouvelle offre, un départ l’été prochain sera inévitable pour le joueur et le Bayern qui souhaitera récupérer une indemnité avant que sa star ne parte libre un an plus tard. Le Barça estime l’opération à environ 100 millions d’euros entre le montant du transfert et les primes.