Mercato: libre depuis son départ du PSG, Christophe Galtier a des prétendants au Moyen-Orient

Libéré de son contrat d'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier (56 ans) ne manque de prétendants. Al-Shabab et Al-Duhail ont manifesté leur intérêt, même si le technicien pourrait prendre une année sabbatique.

Tout juste libéré de son contrat avec le PSG, Christophe Galtier ne manque pas de prétendants. Comme indiqué par Foot Mercato et confirmé par RMC Sport, le club saoudien d'Al-Shabab fait le forcing pour attirer l'ancien technicien de Saint-Etienne et Nice. Selon nos informations, rien n'est encore fait, d'autant qu'Al-Duhail (Qatar) suit également cette piste.

Du côté de "Galette", l'entraîneur se dirige vers une année sans club. Alors que l'enquête sur les soupçons de discrimination raciale à l'OGC Nice se poursuit - l'entraîneur sera jugé le 15 décembre prochain au tribunal correctionnel de Nice - aucun contact n'a été établi avec personne.

Galtier remercie le PSG

Au lendemain de l'annonce de son départ, le désormais ex-entraîneur parisien a remercié le club, qui l'a accueilli pendant une saison. "À l’heure où vient de se tourner - et de s’ouvrir - une nouvelle page pour le PSG, je voulais dire 'merci' à l’issue de cette saison si intense. Merci à 'mes' joueurs tout d’abord, qui ont été magnifiques d’engagement pour aller chercher ce onzième titre historique, poursuit-il. Merci à la direction sportive et à mon équipe technique pour leur soutien. Merci à l’équipe derrière l’équipe (intendance et organisation), si indispensable et dévouée. Merci au département médical, si précieux. Et surtout merci au président Nasser Al-Khelaïfi pour son soutien indéfectible permanent, notamment dans les moments les plus difficiles".

Outre Christophe Galtier, ses adjoints Thierry Oleksiak et Joao Sacramento ont également quitté le club après l'obtention du 11e titre de champion de France.