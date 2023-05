Mercato: Lisandru Olmeta va quitter Monaco pour signer un contrat pro à Lille

Lisandru Olmeta (17 ans) va signer son premier contrat professionnel avec le LOSC, après trois saisons à se former du côté de l'AS Monaco. Le fils de Pascal Olmeta, international U17 et U18, s'engagera pour un contrat longue durée et devrait intégrer directement l'équipe première.

Lisandru Olmeta ne poursuivra l'aventure à l'AS Monaco. Lié au club monégasque par un contrat aspirant, le gardien de 17 ans a choisi de signer son premier contrat professionnel du côté de Lille, comme indiqué par Le Parisien. Un contrat longue durée attend le fils de Pascal Olmeta dans le Nord.

Portier comme son père, Lisandru Olmeta n'a pas qu'un patronyme connu. Le Français a remporté le championnat d'Europe U17 l'été dernier, en étant le titulaire. D'autres clubs étaient d'ailleurs intéressés par le jeune joueur.

"Je ne suis pas aussi fou que mon père"

Lisandru Olmeta avait rejoint l'AS Monaco à l'été 2020. Invité de Rothen s'enflamme en juin dernier, le gardien était revenu sur la filiation avec son père: "J’étais attaquant jusqu’à l’âge de 10 ans. Ensuite pendant un tournoi j'ai voulu me mettre gardien pour essayer, confiait le tout frais champion d'Europe. J'ai aussi regardé les vidéos de mon père mais je ne suis pas aussi fou que lui (rires). Monter au grillage? Je ne le fais pas encore." "Lisandru est plus complet que moi au même âge", vantait lui Pascal Olmeta à propos de son fils.

Cette saison, Lucas Chevalier a été le gardien titulaire de Paulo Fonseca au LOSC, prenant la place à Léo Jardim, parti depuis lors du mercato hivernal. Le joueur français de 21 ans est sous contrat jusqu'en 2027. Arrivé en janvier dernier en provenance d'Auxerre, Benoît Costil a un statut de numéro 2 mais son contrat expire en juin prochain.