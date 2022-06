"Je ne suis pas aussi fou que mon père": Lisandru Olmeta se confie après sa victoire à l'Euro U17

Vainqueur de l'Euro des moins de 17 ans avec l'équipe de France, Lisandru Olmeta a répondu à l'invitation de l'émission Rothen s'enflamme ce lundi sur RMC. Le gardien de l'équipe de France U17, fils de l'emblématique Pascal Olmeta, est revenu sur la victoire tricolore et a répondu avec humour aux comparaisons entre lui et son père.

L'équipe de France des moins de 17 ans a remporté l'Euro U17 voilà quelques jours en dominant les Pays-Bas en finale (2-1). Parmi les grands artisans de ce sacre pour les jeunes tricolores, Lisandru Olmeta s'est mis en évidence dans les buts. Invité de l'émission Rothen s'enflamme ce lundi sur RMC, le fils de Pascal Olmeta a savouré le parcours de l'équipe et s'est livré sur ses sensations pendant la compétition.

"L'Euro c'est incroyable. C’est l’aboutissement de beaucoup de travail que l'on a fait tous ensemble pendant la préparation, s'est félicité le gardien de 16 ans. Je remercie aussi les coachs de l'AS Monaco car ce sont eux qui m'ont formé. J’ai beaucoup travaillé pour arriver à ce niveau et je suis très content d'avoir gagné."

"Il ne me parle pas trop de foot"

Forcément heureux pour son fils, Pascal Olmeta a reconnu ressentir une immense fierté. Le membre de la Dream Team RMC Sport a toutefois concédé que son fils était déjà meilleur que lui au même âge et surtout un peu plus serein dans les cages. Lisandru Olmeta a de son côté évoqué sa relation avec son père et les conseils qu'il pouvait lui donner.

"Il ne me parle pas trop de foot. On a une relation père-fils plus qu'entre gardiens, a encore estimé le portier des U17 de l'équipe de France. Il sait me dire les choses, quand cela ne va pas il me le dit et quand cela va il me le dit aussi."

Et le nouveau champion d'Europe de reconnaître qu'il n'avait pas toujours voulu marcher dans les pas de son père: "J’étais attaquant jusqu’à l’âge de 10 ans. Ensuite pendant un tournoi j'ai voulu me mettre gardien pour essayer. J'ai aussi regardé les vidéos de mon père mais je ne suis pas aussi fou que lui (rires). Monter au grillage? Je ne le fais pas encore."

"J'ai déjà pensé à faire des sorties comme mon père"

Appelé à poursuivre sa formation du côté de l'AS Monaco, Lisandru Olmeta va tenter d'y poursuivre son apprentissage et sa montée en puissance vers le monde professionnel. Et qui sait, malgré cette maturité dont se félicite son paternel, le jeune gardien tricolore pourrait bien offrir au public quelques chevauchées estampillées "Olmeta".

Relancé par Jérôme Rothen sur la possibilité de quitter sa surface balle au pied, Lisandru Olmeta ne s'interdit rien. Même si cela ne semble pas pour tout de suite. "J’y ai déjà pensé (à faire des sorties comme mon père) mais je me retiens encore", a plaisanté le portier de 16 ans en guise de conclusion. Dans la famille Olmeta, après le père, on demande le fils. Et avec déjà un titre continental chez les juniors, sa carrière a débuté de belle manière.