Premier League: comparé à Nunez, Andy Cole dénonce un "non-sens"

Légende de Manchester United, l’ancien attaquant anglais Andy Cole n’a pas supporté qu’on le compare à Darwin Nunez, l’avant-centre de Liverpool, rival historique. Il regrette "un manque de respect".

Voilà un message qui ne devrait pas ravir Darwin Nunez. L’attaquant uruguayen de Liverpool a été comparé à Andy Cole par un supporter des Reds sur les réseaux sociaux, ce qui n’a visiblement pas plu à l’ancien attaquant anglais, qui a pris sa retraite en 2008 mais qui reste visiblement attentif à l'actualité de la Premier League.

"Les gens doivent arrêter de manquer de respect à mon nom"

"Cole, Nunez… pas sûr que ce non-sens ait commencé!!!, s’insurge la légende de Manchester United, avant d’énumérer son palmarès. Mais c'est Noël, la saison des festivités… Je suis heureusement retraité… 5 Premier League, 2 FA Cup, 1 League Cup, 1 Ligue des champions, 1 Soulier d’or, meilleur jeune de l’année, 187 buts en Premier League. La vie est ce que vous en faites".

Avant de répondre à nouveau à l’internaute et de s’en prendre encore à Nunez. "Les gens doivent arrêter de manquer de respect à mon nom… parce que je ne joue pas, je suis juste un gars tranquille qui continue sa vie, les gens pensent qu'ils peuvent me manquer de respect..., grogne-t-il. Regardez les chiffres et comparez-les à n'importe qui d'autre..."

Nunez critiqué pour ses ratés

Arrivé à Liverpool cet été contre 80 millions d’euros, l’avant-centre de la Celeste a inscrit 9 buts depuis le début de saison, dont 3 en Ligue des champions. Surtout, il a été la cible de nombreuses critiques sur son manque d’efficacité face au but, avec en dernier exemple son match de League Cup contre Manchester City. Il pourrait répondre sur le terrain dès ce lundi, sur la pelouse d’Aston Villa.