Mercato: Liverpool veut se séparer de nombreux joueurs cet été

Après une saison moins reluisante que celle de l'année dernière, Liverpool compte bien renforcer son effectif cet été. Mais cela devra aussi passer par des ventes au préalable. D'après le Liverpool Echo, plusieurs joueurs sont sur la selette, notamment Divock Origi et Xherdan Shaqiri.

Ça devrait bouger à Liverpool cet été. Après avoir écrasé la concurrence en Premier League l’an dernier, les Reds ont eu un peu plus de mal cette saison. Avec des résultats en dent de scie, l’équipe de Jurgen Klopp s’est tout de même assurée une place sur le podium au finish, validant son billet pour la Ligue des champions.

Une qualification en Europe qui était encore loin d’être gagnée au début du mois de mai. Mal en point au classement avec une 7e place décevante, les Reds était relégués à sept longueurs de la quatrième place. Jurgen Klopp ne cachait d’ailleurs pas son inquiétude et son pessimisme: "Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore une chance (de finir dans le top 4) mais nous ferons tout pour la saisir si elle se présente."

Le coach allemand a eu du mal à surmonter les nombreuses blessures de son équipe cette saison, notamment dans le secteur défensif avec la longue absence de Virgil van Dijk. Le club de la Mersey n’a d’ailleurs pas attendu bien longtemps pour se renforcer en défense en vue de la saison prochaine avec l’officialisation de la signature du jeune défenseur français, Ibrahima Konaté.

Mais Jurgen Klopp ne veut pas se cantonner à ce seul renfort. Néanmoins, avant d’acheter, il faudra vendre. Liverpool veut dégraisser son effectif et se séparer de plusieurs joueurs, qui sont devenus des indésirables.

Origi, Shaqiri, Minamino… des départs attendus

D’après le Liverpool Echo, les Reds ont dressé une liste de plusieurs noms qui pourraient partir cet été. Notamment DIvock Origi ou encore l’international suisse, Xherdan Shaqiri.

Liverpool va aussi perdre Georginio Wijnaldum, dont le contrat ne sera pas prolongé. Le Néerlandais est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone.

Sur la liste des joueurs sur le départ cet été, on retrouve également Takumi Minamino, arrivé il y a un an et demi en provenance du RB Salzbourg. Harry Wilson, Taiwo Awoniyi, Marko Grujic, Ben Woodburn pourraient aussi faire les frais de cette volonté de renflouer les caisses, tout comme le portier allemand, Loris Karius.

Les prétendants sont désormais prévenus. Liverpool est ouvert à vendre plusieurs joueurs de son effectif pour pouvoir se renforcer par la suite.