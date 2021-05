Mercato: Wijnaldum aurait choisi le FC Barcelone

Le milieu de terrain néerlandais de Liverpool Giorginio Wiljnaldum, qui a annoncé son départ, serait proche de s’engager avec le Barça selon Sky Sport. Un contrat de trois ans est évoqué.

Le départ de Giorginio Wijnaldum est certain, sa destination se précise. Le milieu de Liverpool arrive au bout de son contrat qu’il ne prolongera pas. Ce dimanche, l’international néerlandais avait annoncé son départ des Reds, indiquant n’avoir signé nulle part pour le moment. Ce qui pourrait être chose faite dans les heures à venir.

En effet, selon les informations de Sky Sport, Wijnaldum serait sur le point de s’engager en Catalogne jusqu’en juin 2024, alors que le Bayern Munich se serait également intéressé au Néerlandais. Le Paris Saint-Germain avait aussi été cité pour enrôler le milieu des Reds, libre, qui sort d’une saison délicate en Premier League. Le média italien indique qu'un accord pour un contrat de trois ans a été trouvé entre les représentants du joueur et les dirigeants blaugrana.

L'entraîneur du club et compatriote du joueur, Ronald Koeman, aurait fortement soutenu cette arrivée, qui a également sucité l'approbation de Messi en personne. Capitaine de Liverpool à plusieurs reprises en fin de saison, en raison de l’absence prolongée de l’historique Jordan Henderson, l’ancien Magpie a profité des blessures à répétition pour disputer les 38 rencontres de championnat cette saison (2 buts).

4 titres en 5 saisons

Après cinq saisons à Liverpool ponctuées par quatre titres, dont un sacre de champion d’Angleterre (2020) et une Ligue des champions (2021), Wijnaldum devrait donc connaître en Espagne le troisième championnat de sa carrière, après les Pays-Bas et l’Angleterre. De son côté, le FC Barcelone entamerait là un été qui s’annonce encore une fois agité, entre l’avenir de Lionel Messi à éluder et éventuellement un nouveau coach à trouver.