Mercato: Luca Zidane va s'engager à Eibar

Libre depuis son départ du Rayo Vallecano en juillet dernier, Luca Zidane a retrouvé un nouveau club. Il passe ce jeudi sa visite médicale avec Eibar.

Parti libre du Rayo Vallecano en juillet dernier, Luca Zidane (24 ans) est tout proche de s'engager avec Eibar, en deuxième division espagnole. Selon Marca, le joueur passe même sa visite médicale ce jeudi. Le deuxième fils de la fratrie Zidane devrait s'engager dans la foulée. Il sera alors le nouveau gardien du club espagnol.

Des débuts précoces

Luca Zidane a débuté en équipe de France à l'âge de 15 ans, avec les moins de 16 ans. Il a évolué dans toutes les catégories de jeunes jusqu'aux moins de 20 ans. En 2015, il dispute l'Euro des moins de 17 ans avec l'équipe de France. Il fait parler de lui lors de la demi-finale contre la Belgique, lors de la séance de tirs au but, où il réussit trois arrêts, ce qui qualifie l'équipe de France pour la finale, remportée par la France.

A tout juste 18 ans, et alors qu'il évolue avec la Castilla, Luca Zidane est appelé en équipe première par son père Zinedine Zidane en juillet 2016 pour aller en tournée avec le Real Madrid lors des matches de pré-saison. À la suite du forfait de Keylor Navas, il est également convoqué pour participer à la Supercoupe d'Europe 2016. Il obtient sa première titularisation en Liga le 19 mai 2018 face à Villarréal.

Un potentiel jamais vraiment confirmé

Malgré des débuts prometteurs et un potentiel certain, le fils de Zinedine Zidane n'a jamais vraiment réussi à confirmer, peut-être en partie à cause du lourd poids sur ses épaules que suppose son patronyme. Son passage prometteur au Racing Santander en 2019-2020 lui a ouvert les portes du Rayo Vallecano. Mais le jeune gardien a été relégué sur le banc lorsque le club a regagné la Liga. Parti libre en juillet dernier, il va, sauf retournement de situation, relever un nouveau défi cette saison, à Eibar.