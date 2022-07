Mercato: Luis Suarez proposé à Dortmund pour compenser l'absence d'Haller

Sans club depuis son départ de l’Atlético de Madrid, Luis Suarez (35 ans) a été proposé au Borussia Dortmund, selon Sky Allemagne. Le club allemand pourrait se mettre en quête d’un renfort en attaque pour pallier l’absence de Sébastien Haller, qui souffre d’une tumeur aux testicules.

L’annonce, lundi soir, a provoqué un choc dans le monde du foot et auprès des coéquipiers de l’international ivoirien, qui a rejoint le club en juillet en provenance de l’Ajax Amsterdam. Le club a promis d’accompagner son joueur tout au long de sa convalescence. Il va aussi s’activer pour combler le vide momentané laissé par l'attaquant formé à l’AJ Auxerre. Luis Suarez pourrait être cette alternative. L’ancien joueur de Liverpool et du Barça est libre depuis la fin de son contrat avec l’Atlético de Madrid en juin dernier.

Dortmund évalue la piste Suarez

Selon Sky, la direction sportive du BVB évalue les pistes potentielles et Suarez "en fait partie". Le joueur cherche un dernier challenge pour garder ses chances de disputer la Coupe du monde avec la Celeste l’hiver prochain au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre). Son nom a un temps circulé du côté du FC Barcelone. Mais le joueur n’était pas très emballé de revenir dans son ancien club en raison des circonstances chaotiques de son départ en 2020. Il était davantage séduit à l’idée de s’engager avec River Plate mais l’élimination du club argentin en huitième de finale de la Copa Libertadores a contrecarré ses plans.

"J'étais très excité à l'idée d'aller à River pour disputer la Copa Libertadores, a-t-il confié au site Ovacion. C’est un rêve de gagner une coupe en Amérique du Sud, mais depuis que River a été éliminé, cette possibilité n’existe plus. C'était une motivation sportive et arriver à la Coupe du monde en pleine forme m'a séduit. Ma priorité depuis le début était - et reste - de rester en Europe, mais la possibilité d'aller à River était formidable. Il n'y avait rien qui me séduisait plus que de jouer pour River jusqu'à présent." S’il signe avec Dortmund, il disputera la Ligue des champions.