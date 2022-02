Mercato: Lukaku veut quitter Chelsea et revenir à l’Inter Milan

En échec depuis son retour à Chelsea l’été dernier, Romelu Lukaku (28 ans) souhaite revenir à l’Inter Milan, selon plusieurs journaux italiens. Il serait même prêt à baisser son salaire.

Son sourire lors de l’échauffement cachait un mal-être profond. Romelu Lukaku (28 ans) n’est pas entré en jeu lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre Chelsea et Lille (2-0), mardi. Un nouvel épisode au cours d’une saison frustrante pour le Belge, souvent malmené publiquement par Thomas Tuchel, son entraîneur. Selon plusieurs médias italiens, l’ancien joueur de Manchester United n’est pas heureux dans la capitale londonienne, qu’il a retrouvée l’été dernier sept ans après son départ contre 115 millions d’euros.

Son rendement (10 buts en 28 matchs) apparaît insuffisant. Son implication aussi, comme en atteste les sept petits ballons touchés contre Crystal Palace le week-end dernier.

"Que puis-je faire? Je ne sais pas, avait interrogé Tuchel. Nous devons faire avec. Les stats sont là et les stats parlent un certain langage. Il n'était pas impliqué dans notre jeu, c'est parfois comme ça avec les attaquants. S'ils ont un peu de mal sur la confiance en eux, à trouver l'espace et à s'impliquer contre un bon côté défensif, ça peut être comme ça. Ce n'est pas ce que nous voulons ou ce que Romelu veut, mais ce n'est pas non plus le moment de rire de lui et de faire des blagues sur lui. Il est sous les projecteurs mais nous le protégerons."

Le technicien allemand l’avait écarté début janvier après la parution d’une interview dans laquelle il ouvrait la porte à un retour à l’Inter, où il a passé deux belles saisons avec un titre de champion de Serie A en apothéose. Et visiblement, cette idée ne l’a pas quitté. Selon la Gazzetta dello Sport et le Corriere della Sera, le joueur souhaite revenir en Lombardie. Ce n’est pas trop dans les plans de l’Inter qui n’envisage pas pour le moment un retour de la star. D’autant que "Big Rom" a largement gonflé son salaire en retrouvant Chelsea, où il est devenu le transfert le plus cher de l’histoire du club.

Des obstacles financiers

Mais Lukaku est déterminé à quitter l’environnement londonien et serait prêt à baisser son salaire pour retrouver les Nerazzurri. Eux ont ciblé le jeune Gianluca Scamacca (23 ans, Sassusolo) comme priorité. Dans l’idée où un départ était étudié, les freins seraient encore nombreux. Il y a donc le salaire (12,5 millions à Chelsea, contre 8,5 à l’Inter où il était au-dessus des nouvelles normes des dirigeants) mais aussi la nouvelle gestion moins dépensière des actionnaires chinois. Chelsea serait un autre obstacle de taille puisque le club ne cédera pas aisément un joueur recruté à gros frais. Enfin, la cote de Lukaku dans les cœurs milanais s’est effritée après son départ inattendu de l’été dernier.

Il avait tenté de rattraper le coup dans son interview polémique à Sky Italia (celle qui a provoqué sa mise à l’écart). "Je pense que tout ce qui s'est passé n'aurait pas dû se passer comme ça, avait-il lancé. La façon dont j'ai quitté l'Inter, la façon dont j'ai communiqué avec les fans, cela me dérange parce que ce n'est pas le bon moment maintenant, mais aussi quand je suis parti, ce n'était pas le bon moment. J'espère vraiment du fond du cœur revenir à l'Inter, non pas à la fin de ma carrière, mais quand je serais encore au top niveau pour gagner."