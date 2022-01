Mercato: Lyon a lancé l’opération Romain Faivre

A quelques jours de la fin du mercato lundi soir, Lyon devrait voir partir son pilier du milieu de terrain mais s'active pour lui trouver un remplaçant dans les temps.

En déplacement avec l'équipe nationale brésilienne en Equateur, Bruno Guimaraes va-t-il reporter le maillot de l'Olympique lyonnais? C'est de moins en moins sûr. Bruno Guimaraes devrait s'engager avec Newcastle contre une coquette somme ce week-end, et le club de Jean-Michel Aulas travaille déjà d'arrache pied à trouver un remplaçant au milieu de terrain brésilien. S'il ne s'agit pas de trouver un remplaçant poste pour poste, c'est une façon de réinvestir la plus-value issue de la vente du Brésilien.

L’OL a identifié le brestois Romain Faivre, 8 buts et 6 passes décisives cette saison, et entamé des négociations concrètes pour le faire venir. Auteur d'une très belle saison avec Brest après des années plus compliquées à Monaco, le jeune milieu de terrain de 23 ans, avait déjà failli partir au Milan lors du dernier mercato.

"Il faut aussi se mettre à ma place, s’est défendu le joueur sur Canal+ il y a deux semaines. J’ai 23 ans, et j’ai envie de découvrir autre chose. C’est un club qui m’aurait fait franchir des paliers. Maintenant, cela ne s’est pas fait. Je peux comprendre que d’autres personnes aient pu être écorchées par rapport à cette situation."