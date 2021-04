Barça: Raiola et le père d’Haaland à Barcelone pour rencontrer Laporta

Le père d’Erling Haaland (20 ans) et Mino Raiola, agent de l’attaquant norvégien, se sont rendus ce jeudi à Barcelone. Selon Sport, ils ont été accueillis par l’homme de confiance de Joan Laporta, le président du Barça.

La nouvelle met en ébullition les médias catalans: le père d’Erling Haaland (20 ans), Alf-Inge, et Mino Raiola, l’agent de l’attaquant norvégien, ont atterri à Barcelone, ce jeudi. Arrivés à l’aéroport d’El Prat, ils ont été reçus par l’un des hommes de confiance de Joan Laporta, président du Barça, qu'ils doivent rencontrer pour discuter de l'avenir du Norvégien. Ils sont montés dans sa voiture et doivent rencontrer le dirigeant, selon Mundo Deportivo. Ils ont été repérés par de nombreux photographes présents sur place, et visiblement avisés de leur venue. L'agent et le père n'ont d'ailleurs pas vraiment cherché à se cacher.

La star du Borussia Dortmund a été érigée comme l’une des priorités du recrutement du nouveau conseil d’administration. Selon le journaliste de Sky Sport Italia, Fabrizio Romano, Raiola a discuté avec les dirigeants du Borussia Dortmund ces derniers jours pour évoquer l’avenir d’Haaland, très courtisé sur le marché des transferts. Le Real Madrid, Chelsea, Manchester City et United font également partie des prétendants pour accueillir l’ancien joueur du Red Bull Salzbourg.

La présence à Barcelone relance les rumeurs autour du nouveau crack mondial. Sport rappelle les bonnes relations entre Raiola et Laporta, élu président il y a quelques semaines. Le nouveau président aurait vite ciblé la nécessité de recruter une star en attaque malgré les grosses difficultés financières des Blaugrana.

ESPN révélait récemment que le Borussia n’était pas vendeur de son joueur à moins de 150 millions d’euros l’été prochain. Mais un départ pourrait être dans l’intérêt des Allemands puisqu’une clause libératoire estimée à 75 millions d’euros serait présente dans son contrat et activable en 2022. Le joueur aurait fait part à Dortmund de sa volonté de partir l’été prochain. L’attaquant est récemment devenu le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 20 buts en Ligue des champions (14 matchs).