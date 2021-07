Mercato: Lewandowski souhaiterait signer au Real Madrid

Cible du Real Madrid en attaque, Robert Lewandowski pourrait faciliter son transfert dans la capitale espagnole, selon le quotidien madrilène AS. Le serial buteur polonais aurait donné son aval pour rejoindre les Merengue.

On sait le Real Madrid toujours attentif aux situations des deux étoiles Kylian Mbappé et Erling Haaland. Mais pour renforcer leur attaque, les Merengue suivraient également de près celle du meilleur numéro 9 de ces dernières années, Robert Lewandowski.

Un dossier qui ne sera pas simple à ficeler pour le club treize fois champion d’Europe, mais qui pourrait être facilité par la volonté du joueur. Selon As, le buteur de 32 ans serait bien tenté par l’idée rejoindre le Real, qui avait essayé de le recruter en 2014. Le Bayern Munich, où le Polonais est sous contrat jusqu’en 2023, n’est lui pas vendeur en l’état.

Cory Gakpo pourrait le remplacer

Ou du moins, sans trouver une vraie solution de repli en cas de départ de celui qui culminait à 41 buts en Bundesliga la saison dernière. Le quotidien madrilène assure que le Bayern aurait fait de Cody Gakpo, ailier de 22 ans du PSV Eindhoven (7 buts en 23 matches d’Eredivisie la saison dernière) que Julian Nagelsmann verrait bien en position axiale, sa priorité pour remplacer "Lewi".

Preuve que le dossier serait en bonne voie? Il est encore un peu tôt pour le dire, puisque le Real ne souhaiterait pour l’instant pas entrer en conflit avec les dirigeants munichois et pourrait même attendre la saison prochaine pour intensifier des contacts avec Lewandowski, qui n’aura alors plus qu’un an de contrat.