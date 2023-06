Mercato: Manchester City proche de signer un gros coup en défense en enrôlant Gvardiol?

Josko Gvardiol serait tombé d'accord avec Manchester City pour rejoindre le club anglais cet été. Le très courtisé défenseur central viendrait compléter la panoplie de Pep Guardiola en charnière centrale, à condition de trouver un accord avec Leipzig.

Et si Manchester City signait un gros coup en toute discrétion? D'après Fabrizio Romano, le champion d'Angleterre aurait trouvé un accord avec Josko Gvardiol, l'une des attractions du football européen ces derniers mois. Très demandé l'hiver dernier, le défenseur croate aurait donc choisi Manchester City, où Pep Guardiola le souhaite vivement.

Une recrue à 100 millions?

Reste désormais à boucler un accord avec Leipzig, qui souhaiterait récupérer au moins 100 millions d'euros. Cela fait plusieurs semaines que les Skyblues se positionnent sur le dossier, sur lequel la concurrence semble un peu moins rude qu'il y a quelques mois.

S'il n'a pas pu éviter l'élimination de son équipe en Ligue des champions contre... Manchester City (avec une défaite 7-0 et un quintuplé d'Erling Haaland en huitième de finale retour), Gvardiol a convaincu Pep Guardiola qu'il était le bon choix pour renforcer sa défence. Actuellement, Ruben Dias, Manuel Akanji, Nathan Aké, Aymeric Laporte et John Stones peuvent occuper un poste en charnière centrale. Mais ce dernier a été repositionné au milieu de terrain ces derniers mois et Laporte pourrait partir.