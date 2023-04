Mercato: Manchester City s'apprête à présenter un nouveau contrat à Haaland

Recruté l'été dernier, l'international norvégien Erling Haaland, auteur de 47 buts pour sa première saison en Angleterre, est lié à Manchester City jusqu'en 2027. Le club devrait lui proposer un nouveau deal.

La tentation est grande, pour Manchester City, de récompenser la première saison brillante de son attaquant norvégien Erling Haaland (47 en buts en 40 matches, toutes compétitions confondues) en s’assurant de le conserver encore longtemps.

Selon The Athletic, Manchester City travaille sur les contours d’une nouvelle offre de contrat qu’il pourra alors présenter à l’international norvégien, lié au club jusqu’en 2027, dans les semaines ou mois qui viennent. Satisfait de son propre rendement et de ce qu’il apporte à une équipe dans laquelle il se sent épanoui, Erling Haaland serait ouvert à l'opportunité de prolonger son contrat. Une clause libératoire figurant dans son contrat actuel serait en revanche supprimée, croit savoir The Athletic.

Une "clause Guardiola"

Le contrat signé lors de son arrivée en provenance du Borussia Dortmund comprenait une clause qui lui permettait de partir à l’été 2024, soit à l’issue de sa deuxième saison, si toutes les conditions étaient réunies. Il fallait pour cela qu’un club accepte de régler la somme de 150 millions de livres (environ 170 millions d’euros) et que lui-même soit intéressé par le défi.

Mais cette clause était surtout liée à l’avenir de Pep Guardiola, et elle ne tient plus depuis que le Catalan a renouvelé son propre contrat en novembre, liant son avenir au club jusqu’en 2025. Cette information confirme en tout cas que la présence du technicien catalan a joué un rôle décisif dans l’arrivée d’Erling Haaland à Manchester City. Avant de s’engager avec les Skyblues, Haaland était courtisé par de très grosses écuries européennes dont le Real Madrid et le Paris Saint-Germain.

Manchester City se déplace sur la pelouse du Bayern en Ligue des champions en quart de finale de la compétition. Buteur au match aller, Erling Haaland voit se présenter une nouvelle occasion de justifier son recrutement par une équipe qui se crée toujours beaucoup d’occasions de marquer mais peinait parfois à les concrétiser. Un problème réglé depuis l’arrivée d'un tueur froid venu des contrées nordiques.