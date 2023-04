Ligue des champions: Guardiola a peur que l'incident entre Sané et Mané motive le Bayern

Balayé par Manchester City lors du quart de finale aller de Ligue des champions (3-0), le Bayern Munich doit également faire face à l'incident entre Sadio Mané et Leroy Sané. Pour Pep Guardiola, l'accrochage entre les deux hommes peut rendre l'équipe allemande "plus unie".

Pep Guardiola ne veut pas crier victoire trop vite. Après la démonstration de Manchester City lors du quart de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (3-0), le technicien espagnol se méfie de la formation allemande avant le match retour, programmé mercredi soir à l'Allianz Arena (21 heures sur RMC Sport 1).

Il estime même que l'altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané peut être une source de motivation pour les Bavarois. "Parfois, il faut un conflit pour que l'équipe soit plus unie, confie celui qui a dirigé le champion d'Allemagne entre 2013 et 2016. Ce n'est pas un point faible pour eux, mais un point fort. J'imagine la situation contre Manchester City, la meilleure performance du Bayern sera mercredi soir."

Mané de retour dans le groupe

Pour le quart de finale retour, Sadio Mané sera dans le groupe du Bayern, comme l'a annoncé Thomas Tuchel après le match nul de son équipe contre Hoffenheim en championnat (1-1). "Tout le monde fait des erreurs, même un modèle. Sadio a déjà réagi et s’est excusé. Demain (dimanche), il reprendra l’entraînement normalement et sera dans le groupe contre Manchester City."

Présenté comme la recrue star des champions d'Allemagne, Sadio Mané est loin de vivre une aventure de rêve en Bavière. Longtemps plombé par une blessure au péroné - qui lui a fait manqué la Coupe du monde - l'international sénégalais n'a plus marqué avec son club depuis le 29 octobre dernier. Mais c'est surtout pour ses frasques extra-sportives que l'ancien joueur de Liverpool s'est fait remarquer ces dernières semaines. Entre accrochage verbal avec Julian Nagelsmann et coup de poing contre Leroy Sané, le joueur de 31 ans pourrait voir son bail - qui court jusqu'en 2025 - prendre fin dès cet été