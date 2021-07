Mercato: Manchester United accélère pour Varane, le Real attend d’une offre ferme

Le défenseur central de l'équipe de France, Raphaël Varane, a donné son accord pour débuter les discussions avec Manchester United. Si le Real Madrid est ouvert à un départ, il attend une offre de MU.

Il est encore trop tôt pour savoir où jouera Raphaël Varane la saison prochaine. Mais pour la première fois depuis son arrivée en 2011, la probabilité de voir le Français quitter le Real Madrid est très élevée. Les discussions avec Manchester United sont entrées dans une phase beaucoup plus concrètes depuis quelques jours. A la recherche d'un défenseur central, le club anglais a ciblé la bonne affaire avec le champion du monde 2018, libre dans un an.

Il ne veut pas quitter le Real en mauvais terme

Après 10 ans et 360 matches disputés à Madrid, Raphaël Varane est aussi dans une phase de réflexion depuis plusieurs semaines. Avant même le début de l'Euro, son club et son président, Florentino Perez, lui ont fait une proposition de prolongation. Jusqu'à la fin de la compétition, le défenseur avait demandé à pouvoir entièrement se concentrer sur l'équipe de France avant de penser à son avenir. Depuis presque trois semaines, et l'élimination des Bleus, sa pensée a évolué. Raphaël Varane n'est pas contre découvrir un nouvel environnement et un nouveau championnat. La cour réalisée par Manchester United depuis plusieurs semaines ne l'a pas laissé insensible. Et le Français a fini par donner son accord aux Anglais pour entamer des discussions.

Sauf que Raphaël Varane ne compte pas quitter un club qui l'a construit en mauvais terme. Le natif de Lille souhaite que tout le monde s'y retrouve. De son côté, le Real Madrid a ouvert la porte à un départ, comprenant le souhait de son défenseur de se challenger dans un nouveau club. Les premières discussions sont jugées positives avec Manchester United qui doit désormais officialiser son désir de recruter Raphaël Varane en envoyant une première offre écrite. A partir du moment où les deux clubs seront d'accord, le dossier pourra se finaliser rapidement. En attendant, Raphaël Varane est toujours attendu en fin de semaine prochaine à l'entraînement avec le Real Madrid.