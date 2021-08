Mercato: Manchester United essayerait de refourguer Cavani au Barça

Manchester United aurait proposé au FC Barcelone de lui céder Edinson Cavani, barré par la concurrence chez les Red Devils et le retour de Cristiano Ronaldo. Le salaire conséquent de l’Uruguayen, 34 ans, poserait toutefois problème.

Manchester United pourrait bien avoir déjà posé la première pierre à l’édifice du départ d’Edinson Cavani, en ayant demandé à la Ligue anglaise une dérogation afin d’attribuer son numéro 7 à Cristiano Ronaldo. En attendant de savoir si cette exception puisse être accordée en faveur du quintuple Ballon d’or, un départ de l’attaquant uruguayen rendrait les choses un peu plus simples.

Conscients que le temps de jeu du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain devrait largement être réduit avec le retour de CR7 à Manchester, les Red Devils auraient proposé au FC Barcelone de lui vendre Cavani, assure mardi Mundo Deportivo qui cite des sources internes du club catalan.

Cavani, c’est encore un but toutes les 128 minutes

Encore très fiable et constant dans ses performances à 34 ans, "El Matador" a inscrit 17 buts et délivré 6 passes décisives en 39 apparitions avec le maillot mancunien, soit un ratio d’un but toutes les 128 minutes. Si Edinson Cavani serait emballé à l’idée de rejoindre le Barça, qui est toujours en quête d’un renfort offensif de poids pour compenser le vide énorme laissé par Lionel Messi, son salaire – 13 millions d’euros par an – rendrait cette transaction difficilement réalisable pour un club déjà en difficulté financière.

Et qui n’a toujours pas, notamment, pu rendre effectif le contrat de Sergio Agüero à la Ligue espagnole. S'il ne parvenait pas à faire signer Cavani dans les ultimes heures du mercato, le Barça dispose malgré tout d'un armada impressionnante devant, avec Antoine Griezmann, Memphis Depay, Ousmane Dembélé, Sergio Aguëro, Philippe Coutinho, Martin Braithwaite ou encore Ansu Fati.