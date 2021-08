Manchester United: Comment Ronaldo va pouvoir récupérer le numéro 7

Alors que le mythique numéro 7 de Manchester United est pour le moment porté par Edinson Cavani, il pourrait être récupéré par Cristiano Ronaldo, qui l’avait lors de son premier passage chez les Red Devils. Par un jeu de chaises musicales.

CR7 devrait pouvoir garder son surnom en Premier League. Le nouvel attaquant de Manchester United pourrait retrouver son iconique numéro 7, qu’il porte depuis sa première arrivée chez les Red Devils, en 2003. Pour cela, il doit encore déloger Edinson Cavani de son numéro actuel par un montage bien particulier.

Le 21 devrait être laissé libre pour Cavani

Comme l’a expliqué ce lundi sur RMC Julien Laurens, notre correspondant en Angleterre, l’attaquant uruguayen pourrait dans un premier temps prendre le 21, qui devrait être laisser libre par Daniel James, en route pour Leeds. Le règlement indique qu’un joueur a le droit de changer de numéro en cours de saison si son nouveau numéro est disponible, ce qui devrait donc être le cas pour El Matador.

L’opération permettrait de contenter Cavani, qui porte déjà le 21 avec la Celeste, tout en libérant le mythique 7 de Manchester United et son lourd héritage à Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais l’avait endossé avec succès au cours de son premier passage (2003-2009), où il a inscrit 118 buts en 292 rencontres et surtout remporté trois championnats et une Ligue des champions. Avec un Ballon d'or en prime.

Ronaldo s'affiche déjà avec le 7 sur le site de la Premier League

La Premier League semble avoir anticipé le coup puisque la fiche du joueur sur le site officiel apparaît avec le numéro 7. Alors qu’Edinson Cavani est lui aussi aggrémenté d’un numéro 7, Manchester United va devoir trancher. Il reste près de deux semaines aux Red Devils pour décider, avant le prochain match qui aura lieu le 11 septembre face à Newcastle. Ce qui pourrait être l’occasion pour l'attaquant portugais de 36 ans d’effectuer ses retrouvailles avec le club qui l’a révélé au grand public. Avec le 7 dans le dos?