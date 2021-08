Mercato: le vrai montant du transfert de Cristiano Ronaldo à Manchester United

Cotée en bourse, la Juventus Turin a communiqué mardi les chiffres officiels du transfert de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Le quintuple Ballon d’or retrouve la Premier League et le club qui l’a définitivement révélé aux yeux de l’Europe contre 15 millions d’euros + 8 de bonus.

Les montants du transfert retentissant de Cristiano Ronaldo à Manchester United avaient déjà fuité. Ils sont désormais officiels, tout comme sa vente. Alors que la Juventus Turin est l’un des clubs européens coté en bourse, les Bianconeri se doivent d’apporter toute la transparence possible sur leurs transactions, et ont donc communiqué ce mardi matin les chiffres du retour de CR7 à United.

Après trois saisons de vie commune, 133 apparitions pour 101 buts marqués et cinq trophées remportés, le quintuple Ballon d’or a quitté la Vieille dame contre un montant de 15 millions d’euros payables en cinq ans, avec des bonus atteignables qui peuvent grimper jusqu’à 8 millions d’euros. La Juventus précise dans son communiqué que l’opération aura "un impact économique négatif de 14 millions sur l’année 2020-21".

United terminera de payer son transfert lorsque Ronaldo aura 41 ans

L’international portugais s’est engagé pour les deux prochaines saisons (plus une option) moyennant des émoluments records en Premier League, supérieurs au salaire d'Alexis Sanchez lorsque le Chilien était à United (plus de 31 millions d’euros annuels) selon The Telegraph, qui ne donne pas de chiffre précis. Le montant du transfert de Cristiano Ronaldo pourrait atteindre lui, lorsque celui-ci aura donc 41 ans, 23 millions d’euros.

Un chiffre relativement peu élevé lorsque l’on sait que le Portugais formé au Sporting Portugal, qui tournait encore à 29 buts dans le Championnat italien la saison dernière, était arrivé du Real Madrid à l’été 2018 contre 105 millions d’euros. Mais à désormais 36 ans et avec un salaire XXL à assumer pour son club, Ronaldo demeure tout de même à l’orée de sa carrière. Qu’il espère terminer en apothéose à United, histoire de boucler la boucle.