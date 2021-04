Mercato: Manchester United prend contact pour Cristiano Ronaldo

Selon des informations de la Gazzetta dello Sport ce vendredi, des contacts ont été pris entre Manchester United et Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, pour un éventuel retour du Portugais cet été.

Au contraire du Real Madrid qui a balayé l'idée d'un retour de Cristiano Ronaldo par l'intermédiaire de Florentino Perez, Manchester United n'écarterait pas l'idée de ramener la star portugaise à Old Trafford. Celui qui a tout gagné avec les Red Devils entre 2003 et 2009, au début de sa carrière, pourrait être vendu par la Juventus à un an du terme de son contrat.

Ronaldo devrait baisser son salaire

Selon la Gazzetta dello Sport, des premiers contacts ont été établis entre Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo, et Manchester United pour ce potentiel transfert. Néanmoins pour que l'opération aboutisse, le quotidien italien indique que le joueur de 36 ans devrait revoir à la baisse ses conditions salariales. Ole Gunnar Solskjær serait plutôt favorable à la venue de Ronaldo.

Les chances d'un retour de Cristiano Ronaldo en Premier League resteraient faibles à ce jour, en raison de l'important contrat dont bénéficie le quintuple Ballon d'Or à Turin. Néanmoins, une réfléxion sur son avenir est forcément portée, alors que la Juventus n'a pas réussi son pari sportif, recrutant Ronaldo pour ramener la Ligue des champions. Mais le club de la Vieille Dame reste sur trois échecs de suite en Europe et devrait même perdre cette saison sa couronne en Serie A.

Pas forcément le plus heureux à Turin, Cristiano Ronaldo pourrait tout de même être cédé dans la mesure où la Juventus connaît des difficultés financières. Et le club présidé par Andrea Agnelli se retrouve depuis quelques jours dans le viseur après avoir tenté de lancer une Super League européenne. Si ce ne sont que des contacts établis à ce jour entre les deux camps, Cristiano Ronaldo serait lui plutôt intéressé par un come-back à Manchester United, 12 ans après son départ.