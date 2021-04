Ligue des champions: le Real jouera bien les demies malgré la Super League

Le Real Madrid ne devrait pas subir les foudres de l'UEFA et se voir expulser de la Ligue des champions cette saison selon la radio espagnole Cope. Le club madrilène devrait donc bien jouer les demi-finales contre Chlesea.

Une petite phrase d'Aleksander Ceferin a fait planer le doute sur la tenue de la demi-finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea (mardi 27 avril sur RMC Sport 1). "Il y a une chance relativement faible que ce match n'ait pas lieu la semaine prochaine", a même lâché le président de l'UEFA après la crise de la Super League.

Leader de la fronde des douze grands clubs européens, Florentino Perez ne devrait pourtant pas voir le Real être privé de ses deux matchs face aux Blues. Selon les informations de l'émission El Partizado sur la radio espagnole Cope, le club merengue sera bien autorisé à se battre pour une place en finale de C1.

La bande à Zizou a mérité leur qualification

Alors qu'une décision du comité éxécutif de l'UEFA est attendue ce vendredi concernant les villes hôtes de l'Euro, et notamment le remplacement de Bilbao et Dublin par Séville et Saint-Pétersbourg, la participation du Real Madrid aux demi-finales de Ligue des champions pourraient également être confirmée.

Malgré le rôle majeur tenu par le président Florentino Perez dans la Super League, l'UEFA ne sanctionnerait pas l'équipe entraînée par Zinedine Zidane. Porté notamment par un Karim Benzema auteur de cinq buts en huit apparitions, le club madrilène a gagné sa place dans le dernier carré sur le terrain en éliminant l'Atalanta Bergame ou encore Liverpool lors de la phase finale.

>> Real Madrid-Chelsea, c'est le 27 avril dès 21h sur RMC Sport 1

L'absence d'éventuelles sanctions contre les clubs frondeurs pour la saison 2020-2021 n'aurait rien d'une surprise. Comme l'a notamment rappelé Aleksander Ceferin ce mercredi.

"La saison a déjà commencé et les télévisions nous réclameraient des dommages et intérêts en cas d'annulation des demi-finales", a ainsi expliqué le dirigeant slovène. Et le président de l'UEFA d'ajouter: "Mais ce sera un peu différent dans le futur."

Si le Real Madrid et les onze autres équipes engagées dans la Super League devraient échapper aux sanctions pour cette édition de la Ligue des champions ou de la Ligue Europa, ce ne sera peut-être pas le cas pour la saison 2021-2022. En attendant, comme l'a affirmé Florentino Perez lui-même, les Merengue doivent "gagner la quatorzième"