Mercato: Manchester United serait résigné à laisser partir Pogba libre

Selon ESPN, Manchester United s'est fait à l'idée de perdre Paul Pogba "gratuitement", au terme de la saison et de son contrat. Le club anglais ne devrait même pas chercher à le vendre en janvier.

Paul Pogba et Manchester United, dernier acte? Alors qu'il y a quelques semaines encore, la tendance était à une prolongation de la part du milieu international français (28 ans), cette option ne serait plus du tout d'actualité. Selon ESPN, le club anglais aurait compris que le champion du monde ne signerait pas de nouveau bail, et se serait donc fait à l'idée de le laisser partir "gratuitement" au terme de la saison, et de son contrat.

Le média américain indique que la direction des Red Devils ne cherchera même pas à récupérer quelques millions d'euros lors du mercato d'hiver, en janvier. Parce que les clubs potentiellement intéressés (Real, Juventus, PSG) savent qu'ils pourront attirer la "Pioche" quelques mois plus tard sans indemnité de transfert, et parce que les Glazer préfèrent avoir le joueur à disposition durant la deuxième partie de saison, plutôt que de le brader.

Suspendu pour trois matchs

Formé en partie à Manchester, Pogba avait quitté l'Angleterre pour la Juve en 2012, à 19 ans, mais était revenu chez les Red Devils à l'été 2016 contre une coquette somme de 105 millions d'euros. Le milieu des Bleus a joué en tout 218 matchs avec United, pour 38 buts et 49 passes. Mais pour le 219e, il faudra attendre un peu.

Dimanche dernier, lors de la cuisante défaite de MU face à Liverpool à Old Trafford (5-0), Pogba s'est en effet rendu coupable d'un très vilain tacle sur Naby Keita, qui lui a valu un rouge. Il manquera les trois prochains matchs de championnat, contre Tottenham, Manchester City et Watford.