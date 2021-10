Mercato: finalement, Pogba voudrait prolonger avec Manchester United

Sur le départ l’été dernier, Paul Pogba sera en fin de contrat avec Manchester United en juin 2022. Mais sa priorité serait désormais à une prolongation de bail sur le long terme selon L’Equipe.

En équipe de France cette semaine pour disputer le Final Four de la Ligue des nations, Paul Pogba agite en parallèle la rubrique transferts. Comme l’été dernier. Lors du récent mercato estival, c’est dans la case départ que son nom apparaissait. A un an de la fin de son contrat avec Manchester United, le milieu de terrain souhaitait quitter les Red Devils, en retrait sportif depuis quelques saisons. Le Real Madrid, la Juventus et surtout le PSG avaient approché l’international français, qui est finalement demeuré en Angleterre. Pour mieux partir à l’été 2022 pensait-on alors, après la fin de son contrat avec le club mancunien.

>> Les infos mercato EN DIRECT

L’un des joueurs les mieux payés de Premier League ?

Mais la tendance serait désormais différente. Selon L’Equipe, Pogba souhaiterait désormais prolonger avec Manchester United. Une prolongation avec un contrat longue durée. En arguments pour expliquer ce changement d’envie se placent des raisons sportives avec les Red Devils qui se sont renforcés (Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane, Jadon Sancho…) et semblent pouvoir jouer à nouveau les premiers rôles.

Mais des explications financières sont également présentes. En ces temps de Covid-19 et de crise financière, Manchester United serait l’un des rares clubs à pouvoir lui offrir un salaire très imposant qui en ferait l’un des joueurs les mieux payés de Premier League.