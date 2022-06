Mercato: Mandanda, Muslera, Sommer… les pistes de Rennes pour un gardien

Le Stade Rennais s’active pour trouver un gardien la saison prochaine et suit trois pistes dont celle de Steve Mandanda (Marseille), comme l’a confirmé Florian Maurice, directeur technique du club breton.

Rennes s’est mis en quête d’un gardien pour la saison prochaine. Florian Maurice, directeur technique du club, a confirmé sonder le marché pour remplacer Alfred Gomis, décevant dans le but depuis son arrivée en 2020. Trois internationaux sont apparus dans les radars du club ces derniers temps: le Français Steve Mandanda (37 ans, Marseille), l’Uruguayen Fernando Muslera (36 ans, Galatasaray) et le Suisse Yann Sommer (33 ans, Mönchengladbach). Des pistes confirmées par Maurice dans l’émission Pleine Lucarne sur TV Rennes.

Des pistes volontairement très expérimentées pour permettre l’éclosion de Dogan Alemdar (19 ans), passé de numéro 3 à numéro 2 la saison dernière, de devenir titulaire dans quelques années. La saison dernière, il a déjà disputé 14 matchs toutes compétitions cofondues pour pallier les absences de Gomis et de Romain Salin.

Maurice a eu des "échanges avec les intermédiaires" des trois cibles

"Ça reste difficile parce que ce que je peux rechercher rentre dans des critères très particuliers, a expliqué Maurice. À savoir que j’ai derrière un jeune gardien de 19 ans, qui potentiellement pourrait arriver dans un ou deux ans à être le futur numéro 1. Donc l’idée, c’est d’aller chercher un joueur d’expérience. Steve Mandanda, Yann Sommer et Fernando Muslera, que vous citez, rentrent dans les critères que je recherche. Ils ont l’expérience internationale qui nous ferait, je pense, énormément de bien. Je peux dire que pour les trois, j’ai pu avoir un échange avec leurs intermédiaires."

Quel serait l’avenir d’Alfred Gomis (28 ans), sous contrat jusqu’en 2025 après son recrutement contre 16 millions d’euros, en cas de l’arrivée d’un concurrent? "Il faut être clair, et j’ai été clair avec lui, il sait ce que j’attends et ce que le club attend, répond Maurice. L’idée, c’est de trouver une solution, d’aller chercher un gardien. À nous de trouver la meilleure solution pour lui. Je ne peux pas dire qu’il a fait une mauvaise saison. Il a fait une saison moyenne, mais c’est un top mec. Lui aussi est arrivé avec, sur les épaules, un montant important, pour succéder à un gardien qui aujourd’hui est champion d’Europe (Edouard Mendy). Ce sont toutes ces difficultés-là que certains joueurs ont peut-être eues à un moment donné. On a envie d’aider, d’accompagner."