Rennes: la sanction est tombée pour le père d'un joueur qui a agressé le directeur du centre de formation

Le père de Noah Françoise, joueur du Stade Rennais, qui avait agressé le directeur du centre de formation, a été condamné à une amende et interdiction de stade d’un an, ce mardi.

Le tribunal correctionnel de Rennes a rendu sa décision ce mardi dans l’affaire de l’agression du directeur du centre de formation du Stade Rennais. Il a condamné Robert Françoise, père de Noah capitaine de l’équipe réserve, à effectuer un stage de citoyenneté, une amende de 600 euros avec sursis et une interdiction d'entrer dans une enceinte sportive pendant un an.

Une peine un peu plus légère que les requisitions

Il ne pourra pas non plus entrer en contact avec la victime Denis Arnaud. La peine est un peu plus légère que les réquisitions qui réclamaient 800 euros d'amende ferme. Le père du joueur avait pris à partie le dirigeant breton le 23 avril dernier au centre d’entraînement de la Piverdière à l’issue d’une défaite de l’équipe face à Brest. Il l’avait bousculé, frappé et plaqué contre un grillage en lui reprochant de laisser son fils libre de tout contrat. Le directeur du centre de formation a souffert d'une fracture d'une côte, de lésions, de douleurs et d'une réaction anxieuse sévère qui lui ont occasionné une incapacité de travail de 15 jours.

Devant le tribunal, Robert Françoise avait regretté son geste et reconnu avoir poussé Denis Arnaud tout en niant avoir donné ce coup de poing dans les côtes. "Je ne vais pas me défausser de mes responsabilités, avait-il déclaré. J'aurais dû avoir eu avoir la hauteur nécessaire pour me contrôler. Je ne désirais pas le saluer car cela faisait plusieurs mois qu'on avait des relations de convenances. J'ai insisté sur ce que je lui reprochais et il m'a dit "qu'est-ce que vous allez faire?" C'est ce mot, cette phrase qui m'a marqué mais je n'aurais pas dû en arriver là. On s'est écharpé. Je l'ai repoussé. Je l'ai attrapé. Je suis revenu deux fois à la charge car il me provoquait mais je ne lui ai jamais donné un coup. Je ne vais pas me défausser car c'est un acte stupide et égoïste. Sur la vidéo, on ne me voit pas asséner de coup et je ne l'ai jamais fait".

Robert Françoise avait ajouté que les relations avec le directeur du centre se passaient mal dès la signature du premier contrat professionnel de son fils, en assurant que Denis Arnaud avait notamment appelé le sélectionneur national Landry Chauvin en charge des U19 pour ne pas prendre Noah en équipe de France jeunes. Il lui reprochait aussi d’avoir caché à Bruno Genesio que son fils avait un contrat professionnel au moment de l’arrivée du technicien. "Je ne suis pas là pour me défausser car la vraie victime c'est Noah, mon fils", a déclaré l'accusé coupé sèchement par la juge. "Non la victime, c'est d'abord M. Arnaud. Vous êtes poursuivi pour des faits violents, Monsieur. La première victime, c'est lui".