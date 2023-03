Mercato: Marco Silva, cible prioritaire des Spurs pour succéder à Conte ?

Selon la presse anglaise ce mardi, l'entraîneur de Fulham, Marco Silva, serait le principal prétendant pour succéder à Antonio Conte sur le banc de Tottenham. Le Portugais, auteur d'une belle saison avec les Cottagers, serait le choix numéro un du board des Spurs.

C'est un secret de polichinelle en Angleterre : Antonio Conte ne devrait pas faire de vieux os sur le banc des Spurs. En fin de contrat en juin prochain, l'Italien de 53 ans n'a toujours pas entamé de discussion avec ses dirigeants concernant une possible prolongation, et il y a peu de chances pour que celle-ci ait lieu malgré une clause de prolongation pour une année supplémentaire.

Conte vers la sortie, Silva prochain coach des Spurs ?

À plusieurs reprises cette saison, l'ancien coach de la Juve, de Chelsea ou de l'Inter a publiquement évoqué un possible départ, notamment en janvier dernier en conférence de presse : "Ma tâche est d'aider le club, de construire une base et ensuite d'essayer de l'améliorer. Lorsque j'ai signé mon contrat en novembre 2021, j'ai trouvé le club dans un position difficile pour de nombreuses raisons. J'ai compris que mon rôle était d'essayer d'aider le club à revenir dans la bonne direction, sur les choix des joueurs, sur le travail, pour être mieux organisé et bâtir des fondations. Maintenant, si je veux rester ici, alors je dois l'accepter. Sinon, si je ne veux pas accepter cela, alors je dois m'en aller."

Ces derniers jours, c'est l'attaquant brésilien Richarlison qui l'a vertement critiqué sur son manque de temps de jeu, entraînant une réaction cinglante de Conte ("il a dit que sa saison était merdique et je suis d'accord avec lui"). Avec des résultats en berne - Tottenham ne remportera aucun titre cette saison et s'accroche péniblement à la 4e place - cette sortie est une preuve supplémentaire plus que le torchon brûle et qu'un départ de l'Italien est d'autant plus dans les tuyaux.

Pour lui succéder, le board de Tottenham aurait, selon le Sun, jeté son dévolu sur Marco Silva. Le manager portugais, promu avec Fulham, réalise une belle saison avec les Cottagers puisqu'ils occupent la 8e place de Premier League. L'homme de 45 ans est lui aussi en fin de contrat avec le club londonien en fin de saison. Daniel Levy, le propriétaire des Spurs, serait fan de celui qui a réussi à bâtir une équipe compétitive sans pour autant faire sauter la banque.