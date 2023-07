Mercato: Bamba entre le Celta de Vigo et Nice mais l'OM reste attentif

Info RMC Sport - Libre de tout contrat, l’ancien Lillois Jonathan Bamba est en passe de retrouver un nouveau club. Selon nos informations, l’attaquant ivoirien est entre le Celta de Vigo et Nice, alors que l’OM fait partie des autres équipes intéressées.

Jonathan Bamba ne manque pas de prétendants. Libre de tout contrat après cinq saisons passées au LOSC, l’attaquant de 27 ans va bientôt rebondir. Selon nos informations, le Celta de Vigo et l’OGC Nice le suivent de très près. Le club espagnol, 13e de la dernière Liga, montre un intérêt particulièrement appuyé.

Quant à eux, les Aiglons proposent un contrat de trois ans à l’international ivoirien, qui a fêté sa première sélection avec les Éléphants en juin dernier. Francesco Farioli, le nouveau coach le Gym, a validé son profil alors que la première recrue de la saison est encore attendue sur la Côte d'Azur, à un mois de la reprise du championnat.

L'OM, l'Union Berlin et le Los Angeles Galaxy également intéressés

Parmi les autres clubs intéressés par Jonathan Bamba figurent l’OM, l’Union Berlin (qui disputera la prochaine Ligue des champions) ou encore le Los Angeles Galaxy, en MLS. Au cours de son passage chez les Dogues, rejoints en 2018 en provenance de Saint-Étienne, l’ailier aura disputé 200 matchs, pour un total de 29 buts et 35 passes décisives. Il compte aussi deux trophées, un titre de champion de France en 2021 et un Trophée des Champions décroché quelques semaines plus tard.